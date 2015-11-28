به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ارتش سوریه با انتشار بیانیه ای، از بخشی از همکاری های میان دولت آنکارا و تروریست های داعش پرده برداشت.

بر اساس این گزارش، در بیانیه ارتش سوریه آمده است: دولت آنکارا در قبال خرید ارزان نفت و آثار باستانی مسروقه از داعش، اقدام به ارسال تسلیحات و مهمات برای این گروه تروریستی می کند.

ارتش سوریه همچنین در بیانیه خود آورده است: آنکارا از استقرار تروریست های تکفیری داعش در مناطق مرزی سوریه و ترکیه نهایت استفاده را کرده و معاملات خود را با آنها انجام می دهد.

در بیانیه ارتش آمده است: دولت ترکیه همچنین در ادامه خوش خدمتی های خود به تروریست های داعش، اقدام به مداوای آن دسته از مجروحان این گروه که در درگیری با ارتش سوریه زخمی شده اند، می کند.

ارتش سوریه در ادامه بیانیه خود اعلام کرد: ارتش ترکیه شب گذشته اقدام به شلیک چند خمپاره به مواضع ارتش سوریه کرده است.