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۷ آذر ۱۳۹۴، ۲۱:۴۱

با حکم مراجع قضایی صورت گرفت؛

انحلال شرکتی که از نام دانشگاه تهران سوء استفاده می کرد

انحلال شرکتی که از نام دانشگاه تهران سوء استفاده می کرد

شرکتی که از نام دانشگاه تهران سوء استفاده می کرد با حکم مراجع قضایی و پیگیری های مسئولان این دانشگاه منحل شد.

به گزاش خبرگزاری مهر، یک شرکت سهامی خاص که تحت عنوان «شرکت دانشگاهی پژوهشگران و نوآوران دانشگاه تهران» با شماره ثبت ۴۰۶۹۷۱، فعالیت‌هایی را با سوء استفاده از نام و اعتبار دانشگاه تهران در حوزه آموزش و پژوهش انجام می‌داد، با پیگیری دانشگاه تهران و حکم قوه قضائیه منحل و آگهی انحلال آن نیز از طریق روزنامه رسمی ۲ آذر ماه ۱۳۹۴ ابلاغ شد.

اعضای هیات‌مدیره این شرکت، با سوءاستفاده از نام و جایگاه دانشگاه تهران، فعالیت‌هایی را خلاف مقررات آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران انجام می‌دادند که با پیگیری‌های صورت‌گرفته، در گام نخست فعالیت این شرکت متوقف و سپس نسبت به پیگیری انحلال این شرکت توسط دانشگاه تهران اقدام و پس از صدور حکم و درج آگهی انحلال، این شرکت به صورت قانونی تعطیل شد.

اداره‌کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران، ضمن تاکید مجدد بر تعطیلی قطعی این شرکت، به اطلاع عموم می‌رساند هرگونه فعالیت تحت نام و عنوان این شرکت در هر موضوع، عنوان و محتوایی غیرقانونی و قابل پیگرد است.

کد مطلب 2981973

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