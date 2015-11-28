انحلال شرکتی که از نام دانشگاه تهران سوء استفاده می کرد

به گزاش خبرگزاری مهر، یک شرکت سهامی خاص که تحت عنوان «شرکت دانشگاهی پژوهشگران و نوآوران دانشگاه تهران» با شماره ثبت ۴۰۶۹۷۱، فعالیت‌هایی را با سوء استفاده از نام و اعتبار دانشگاه تهران در حوزه آموزش و پژوهش انجام می‌داد، با پیگیری دانشگاه تهران و حکم قوه قضائیه منحل و آگهی انحلال آن نیز از طریق روزنامه رسمی ۲ آذر ماه ۱۳۹۴ ابلاغ شد.

اعضای هیات‌مدیره این شرکت، با سوءاستفاده از نام و جایگاه دانشگاه تهران، فعالیت‌هایی را خلاف مقررات آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران انجام می‌دادند که با پیگیری‌های صورت‌گرفته، در گام نخست فعالیت این شرکت متوقف و سپس نسبت به پیگیری انحلال این شرکت توسط دانشگاه تهران اقدام و پس از صدور حکم و درج آگهی انحلال، این شرکت به صورت قانونی تعطیل شد.

اداره‌کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران، ضمن تاکید مجدد بر تعطیلی قطعی این شرکت، به اطلاع عموم می‌رساند هرگونه فعالیت تحت نام و عنوان این شرکت در هر موضوع، عنوان و محتوایی غیرقانونی و قابل پیگرد است.