مدیر آموزش و پرورش بوشهر معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی بوشهر بعد از ظهر شنبه در آئین تکریم و معارفه مدیر آموزش و پرورش شهرستان بوشهر اظهار داشت: آموزش و پرورش نقش بسیار مهمی در تعلیم و تربیت دارد و باید توجه بیشتری به این نهاد شود.
عبدالکریم جمیری بر لزوم تلاش برای رفع مشکلات و تامین نیازهای آموزش و پرورش تاکید کرد و افزود: با توجه به ظرفیتهای بسیار مهمی که در استان بوشهر وجود دارد، این ظرفیتها باید در بهبود وضعیت تعلیم و تربیت نیز اثرگذار باشند.
وی خواستار توجه به مطالبات فرهنگیان شد و اضافه کرد: در صورتی که مشکلات فرهنگیان رفع و نیازهای آموزش و پرورش تامین شود، شاهد بهبود وضعیت تعلیم و تربیت خواهیم بود.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی بوشهر تصریح کرد: برای اینکه یک کشور به توسعه و پیشرفت دست یابد، باید به آموزش و پرورش توجه ویژهای صورت بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه باید مشکلات فرهنگیان کاهش یابد تا با خیال آسوده به تعلیم و تربیت بپردازند، بیان کرد: برای رفع مشکلات آموزش و پرورش باید از بازنشستگان فرهنگی استفاده شود.
در این آئین با تقدیر از تلاشهای فرامرز سلیمیفرد، علی سیاح به عنوان مدیر آموزش و پرورش شهرستان بوشهر معارفه شد.
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