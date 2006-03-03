جرج بوش وارد پاكستان شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، هواپيماي حامل رئيس جمهوري آمريكا درپايگاه نظامي شاكلالا در نزديكي اسلام آباد به زمين نشست .

بوش در فرودگاه اسلام آباد مورد استقبال "خورشيد قصوري" وزير امورخارجه پاكستان قرار گرفت .

رئيس جمهوري آمريكا پيش ازمذاكره با پرويز مشرف رئيس جمهوري پاكستان به همراه همسرش لورا بوش و كاندوليزارايس وزير امورخارجه با يك هليكوپتر آمريكا به سفارت آمريكا در اسلام آباد خواهند رفت .

بوش چند دقيقه پيش از سفر به اسلام آباد در دهلي نوگفت : من با مشرف ديدار خواهم كرد و با وي درمورد همكاري حياتي پاكستان در مبارزه با تروريسم صحبت خواهم كرد.

وي افزود : ما تلاش مي كنيم تا درزمينه هاي رشد اقتصادي و سياسي با پاكستاني ها همكاري كنيم .

خبرگزاري فرانسه گزارش داد تدابير شديد امنيتي همزمان با ورود رئيس جمهوري آمريكا به پاكستان، دراين كشور برقرار شده است و هزاران نيرو و پليس در اسلام آباد به حال آماده باش در آمده اند.

مقامات پاكستان اعلام كردند كه نيروهاي امنيتي در تپه هاي متراكم از درخت پراكنده شده اند تا اسلام آباد را زير نظر داشته باشند.

" شيخ رشيد احمد " وزير اطلاعات پاكستان به خبرگزاري فرانسه گفت :"ما تدابير و اقدامات امنيتي كافي را انجام داده ايم و اميدواريم كه اين ديداربا آرامش به پايان برسد."

به گفته مقامات،علاوه بر استقرار 2 هزار نيرو در نزديكي "راول پندي" ،حدود 4 هزار نيروي پليس نيز براي امنيت شهر اسلام آباد در اين شهر مستقر مي شوند.

اين در حالي است كه روز گذشته بر اثر انفجار بمبي در خودرويي در فاصله 20 متري كنسولگري آمريكا در كراچي پايتخت پاكستان يك ديپلمات آمريكايي و 3 تن ديگر كشته شدند .