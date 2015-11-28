«پوتین» آماده رفع تهدید ترکیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین در پی هدف قرار گرفتن جنگنده روسیه توسط جنگنده های نیروی هوایی ترکیه اعلام کرد«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور این کشور بطور کامل برای رفع تهدید بی سابقه ترکیه بسیج شده است.

وی اقدام نیروی هوایی ترکیه در ساقط کردن جنگنده روسیه را «دیوانگی مطلق» دانسته و گفت متعاقب حادثه اظهارات مقامات ترکیه و نحوه مدیریت مسئله یادآور «تئاترپوچ» برای وی بوده است.

پسکوف گفت: هیچ کس حق ندارد هواپیمای روسیه را خائنانه از پشت هدف قرار دهد.

وی بار دیگر گفت پسر اردوغان در معاملات نفت با داعش دست دارد.

در پی ساقط شدن جنگنده روسیه توسط جنگنده ترکیه تنش در روابط مسکو و آنکارا بالا گرفته است.