به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمی بعد از ظهر شنبه در آئین تکریم و معارفه مدیر آموزش و پرورش شهرستان بوشهر اظهار داشت: آموزش و پرورش نقش بسیار مهمی در توسعه و پیشرفت دارد و به عنوان قلب تپنده تعلیم و تربیت در کشور شناخته میشود.
وی با تاکید بر اینکه در آموزش و پرورش باید به دنبال کار گروهی باشیم و از تفکرات فردی و خطی و جناحی پرهیز شود، ادامه داد: امورات آموزش و پرورش با یکجانبهگری و سیاستزدگی راه به جایی نخواهد برد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر تصریح کرد: از همه مسئولان میخواهیم که به همه لایههای جامعه توجه ویژهای صورت بگیرد تا زمینه توسعه پایدار فراهم شود و بتوانیم به افقهای ترسیمشده دست یابیم.
وی با اشاره به اینکه در آموزش و پرورش استان بوشهر باید همه تصمیمگیریهای مدیریتی فقط بر مدار کار کارشناسی انجام شود، افزود: عدم توسعه استان در گذشته به علت کوتاهبینی و نداشتن نگاههای بلند بوده است.
کرمی تصریح کرد: آموزش و پرورش شهرستان بوشهر با وجود موقعیت و مرکزیت و وجود نیروهای نخبه و تحصیلکرده در تامین رضایت فرهنگیان و مردم موفق نبوده و به وضعیت استاندارد دست نیافتهایم.
وی خواستار تعامل و همراهی و همکاری مسولان با آموزش و پرورش شهرستان بوشهر شد و گفت: انتظار داریم مدیر آموزش و پرورش شهرستان بوشهر نیز با انتخاب تیم کارآزموده و توانمند بتواند طرحهای جدید و نوینی را اجرا کنند و به اهداف مورد نظر دست یابند.
در این آئین با تقدیر از تلاشهای فرامرز سلیمیفرد، علی سیاح به عنوان مدیر آموزش و پرورش شهرستان بوشهر معارفه شد.
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