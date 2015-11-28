بیمارستان باقرالعلوم اهر به تجهیزات جدید مجهز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدعابدی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه طی سال گذشته بیش از ۸۶ هزار نفر از خدمات درمانی بخش اورژانس بیمارستان باقرالعلوم اهر بهره‌مند شده‌اند ولی این بخش با امکانات موجود امکان پاسخگویی به نیازهای مردم را ندارد، بیان کرد: قسمت اورژانس به دلیل کمبود امکانات و نامناسب بودن فضای فیزیکی، توسعه و تجهیز این بخش همراه با افزایش ۲۰ تخت بستری بیماران خواهد بود.

عابدی از آغاز عملیات تعمیر و تجهیز بخش اورژانس در بیمارستان باقرالعلوم شهرستان اهر خبر داد، اظهار کرد: تا موقعی که محل فضای اورژانس به اتمام نرسیده به یکی از بخش‌های خالی منتقل می‌شود و از طرفی طی هفته جاری پیمانکار پروژه عملیات اجرایی طرح را شروع می‌کند.

وی بابیان اینکه کلینیک تخصصی باقرالعلوم اهر با اعتبار اولیه بیش از ۵۰۰ میلیون تومان در دوطبقه در حال احداث است، افزود: کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شهرستان اهر در زمینی به مساحت ۲ هزار ۴۰۰ مترمربع در حال حاضر خاک‌برداری انجام‌شده و بدنه‌های این کلینیک از جنس فلز ساخته می‌شود.

فرماندار شهرستان اهر همچنین از راه‌اندازی نخستین مرکز تحقیقات سرطان منطقه ارسباران برای اولین بار در این شهرستان خبر داد و گفت: این پروژه که اخیراً مجوز دریافته کرده برای نخستین بار در منطقه ارسباران در جنب کلینیک تخصصی باقرالعلوم شهرستان اهر راه‌اندازی خواهد شد.

عابدی، اظهار داشت: با توجه به اینکه آمار مبتلایان به بیماری سرطان روزبه‌روز در حال افزایش است، به همین علت راه‌اندازی مرکز تحقیقات سرطان یکی دیگر از نیازهای منطقه بوده تا بیماران این بخش بتوانند از خدمات مرکز به نحو احسن استفاده لازم را ببرند.

وی با اشاره به اینکه فضای الحاقی بیمارستان باقرالعلوم شهرستان اهر گسترش خواهد یافت، تصریح کرد: با تصویب افزایش تعداد تخت‌های بیمارستان اهر، در طول سال آینده ۳۱۵ تخت در این بیمارستان خواهیم داشت.

فرماندار شهرستان اهر در پایان با تأکید بر اینکه دستگاه‌های رادیولوژی دیجیتال، ویدئوآندوسکوپ و تعدادی تجهیزات برای اتاق عمل الحاق می‌شود، خاطرنشان کرد: تأمین دستگاه‌های موردنیاز بیمارستان زمان‌بر بوده که در طول امسال و سال آینده با تأمین این تجهیزات خدمات مطلوب و ارزنده‌ای برای مردم منطقه و اهر ارائه می‌شود.