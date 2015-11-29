به گزارش خبرنگار مهر ، مجید زارعیان بعد از ناکامی دو جودوکار کشورمان در رقابتهای کره جنوبی با بیان مطلب فوق افزود: رقابتهای کره جنوبی با حضور برخی از بهترین های دنیا در سطح فنی بالایی برگزار شد. حضور نامدارانی چون «تدیرنر» فرانسوی که کمتر در چنین تورتمنت هایی مبارزه می کند بیانگر این موضوع است. همانطور که قبل از اعزام گفته بودم قهرمانان جودو به دنبال امتیاز هستند و هر چه به پایان زمان کسب امتیاز ورودی المپیک نزدیک می شویم رقابتها سخت تر و رسیدن به امیتاز دشوار تر می شود.

وی ادامه داد: این طور نیست که دست خالی به تهران بازگردیم، با همین سه پیروزی که توسط ملایی و محجوب بدست آوریم در رقابت حساس کسب امتیاز در چنین روزهایی ، امتیازات خوبی را کسب کردند و این می تواند برای ما خیلی مفید باشد که به موقع ارزش آن را متوجه خواهیم شد.

سرمربی تیم ملی در خصوص مبارزات سعید ملایی گفت: در وزن ۸۱- کیلوگرم ۳۶ نفر از جمله برخی از قهرمانان جهان و رنکینگ داران وزنکشی کردند. ملایی در دو مبارزه اول به خوبی حریفان خود را با ضربه فنی شکست داد و در مبارزه سوم برابر رقیب رنکینگ دار روسی مبارزه خوبی به نمایش گذاشت. ملایی با دو اخطاری که رقیب گرفت از حریف پیش افتاد و یک امتیازی هم که رقیب روسی گرفت روی اجرای فن ملایی بود.

زارعیان افزود: رقیب روسی باتجربه بود و از همین تجربه برای کسب پیروزی استفاده کرد و تا فینال هم رقبا را یکی بعد از دیگری شکست داد و در مبارزه نهایی به ژاپن باخت. در هر صورت ملایی تلاش خود را کرد و واقعا مبارزه خوبی را به تصویر کشید.

وی در مورد رقابتهایی که محجوب در این مسابقات برگزار کرد گفت: جواد هم عملکرد خوبی داشت. او در مبارزه اول حریف قدرتمند فرانسوی را در وقت های اضافه ضربه فنی کرد و به خوبی قابلیت های خود را به نمایش گذاشت. در مبارزه دوم به مصاف رنک دوم جهان از آذربایجان رفت. آذریها دو نماینده در این وزن دارند که قهرمان جهان آنها را جواد در ابوظبی شکست داده بود، در مقابل این حریف هم که در ابوظبی شکست خورده بود در کره خیلی خوب کار کرد و حتی با اخطار هم پیش بود که روی اجرای فن خودش غافلگیر شد.

سرمربی تیم ملی ادامه داد: تا زمان المپیک شرایط همین شکل است. برگزاری رقابتهای سطح بالا با حضور برترین های دنیا که بدون ترس از باخت در مسابقات مختلف حضور پیدا می کنند. در همین رقابتهای جیجو خیلی از قهرمانان نامدار دنیا حضور داشتند که برد و باخت هایی داشتند ، یا به مدال رسیدند یا از دور رقابتها کنار رفتند. همه جودوکاران دنیا یک هدف را دنبال می کنند که آن هم کسب سهمیه المپیک است.

زارعیان با اشاره به غیبت جودوکاران کشورمان در رقابتهای مختلف گفت: جودوکاران دنیا این روزها از این تورتمنت به تورنمنت و از یک اردو مشترک به اردویی دیگر می روند. ولی ما به زحمت موفق شدیم در مسابقات کره حضور پیدا کنیم. تداوم غیبت ها باعث می شود همین دو سهمیه هم که در دسترس است را نیز با خروج جودوکاران از رنکنیگ از دست بدهیم. ما برای این دو جودوکار حریف تمرینی در ایران نداریم که همین عامل اصلی باخت ما در این رقابتها است.

وی افزود: جودوکاران ما باید در این تورنمنت ها و اردوها حضوری مداوم داشته باشند. باید با جودوکاران هم سطح خود مبارزه کرده ، تمرین کنند ، فن اجرا کنند تا به آمادگی لازم برای رسیدن به مدال دست پیدا کنند. نفرات ما از لحاظ قوای جسمانی و توان فنی چیزی از رقبای خود کم ندارند. مشکل این نفرات کمبود تمرین با نفرات همطراز برای اجرای تکنیک ها و شگردهاست. والا نفرات ما پا به پای بهترین های دنیا پیش می روند.

سرمربی تیم ملی جودو با تاکید دوباره بر سطح فنی مسابقات کره جنوبی اظهار داشت. رقابتهای دو وزن ۱۰۰ و ۱۰۰+ کیلوگرم واقعا در سطح المپیک و جهان بود و اکثر خوبهای دنیا حضور داشتد. این نیست که همه به دنبال مدال بوده و با یک باخت به دنبال بهانه و مقصر باشند. من به هیچ عنوان قصد توجیه و بهانه تراشی ندارم. بضاعت ما برای المپیک همین است. از کارشناسان امر می خواهیم کمک کنند. مبارزات جودوکاران کشورمان مقابل بهترین های دنیا را ببنید و بعد انتقاد کنند.

زارعیان ادامه داد: خارج از هر نتیجه ای باید در همه رقابتهایی که پیش رو است شرکت کنیم. بازهم می گویم که اگر غیبت کنیم دو جودوکار ما از رنکنیگ خارج می شوند. مانند سایر کشورها دو یا سه نماینده در رنکینگ نداریم که نگرانی نداشته باشیم. ما همین جواد و سعید را داریم که باید با تدارک بیشتر در مسابقات مخنلف شرکت کنیم تا بتوانیم به سهمیه المپیک برسیم.جودو با برگزاری تورنمنت های متعدد در دنیا حرفه ای است ، تفکرات ما هم باید حرفه ای باشد که این موضوع نیز ابزار حرفه ای نیاز دارد.

وی در پایان گفت: همه کشورها در تکاپوی حضور در مسابقات مختلف هستند ما نیز نباید از این قافله عقب بمانیم. تا المپیک باید هر ماه حداقل در دو تورنمنت شرکت کنیم. بهمن ماه چهار تورنمنت سطح بالا در بلاروس ، فرانسه ، اتریش و آلمان برگزار می شود که فدراسیون از هم اکنون باید به دنبال فراهم کردن شرایط حضور جودوکاران در این تورنمنت ها باشد. حداقل باید دو تورنمنت را تجربه کنیم. اسفند ماه نیز گرجستان و ترکیه را داریم و یک اردوی مشترک هم هست که فدراسیون امکانات لازم را مهیا کند.