مهناز طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: پیرو انعقاد قرارداد میان صندوق احیای و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و یک سرمایهگذار بخش خصوصی حق بهرهبرداری خاک شهرستانک واگذار شد.
وی در ادامه هدف از واگذاری این بنای تاریخی را شروع دوره عملیات تکمیلی، آمادهسازی و احیاء کاخ شهرستانک اعلام کرد.
سرپرست معاونت میراث اداره کل میراث فرهنگی استان البرز بیان کرد: تحویل کاخ شهرستانک طی مراسمی رسمی امروز، یکشنبه هشتم آذرماه با حضور مدیران صندوق احیاء و مسئولان اداره کل میراث فرهنگی استان در عمارت کاخ شهرستانک انجام میشود.
طاهری در ادامه اضافه کرد: کاخ شهرستانک در دوران ناصرالدینشاه قاجار و به دستور وی در سال ۱۲۹۵ هجری قمری احداث شد.
وی با تأکید بر اینکه این بنای عظیم تاریخی در دره «گل گیله» روستای شهرستانک احداثشده است، گفت: مراحل ساخت این بنای تاریخی از سال ۱۲۹۵ تا ۱۲۹۸ به طول انجامیده است.
سرپرست معاونت میراث اداره کل میراث فرهنگی استان البرز گفت: مجموعه عمارت ییلاقی شهرستانک از دو بخش بیرونی یا دیوانخانه و بخش اندرونی یا حرمسرا تشکیلشده است.
طاهری در پایان خاطرنشان کرد: این عمارت به شماره ۱۹۲۵ به ثبت آثار ملی ایران رسیده است.
به گزارش خبرنگار مهر، عمارت ییلاقی یا کاخ شهرستانک اثری مربوط به دوره قاجار است که در روستای شهرستانک واقع در محور کرج - چالوس واقعشده است. این اثر تاریخی یکی از آثار تاریخی منحصربهفرد استان البرز است.
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