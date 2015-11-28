به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی جانشین فرمانده ناجا شامگاه شنبه از مرز بین المللی مهران بازدید و روند خروج زوار از مرز مهران را بررسی کرد.

طبق آمارها تاکنون بيش از يک ميليون و ۲۰۰ هزار زائر از سه مرز مهران، چزابه و شلمچه به سوی کشور عراق راهی شده است که حجم زائر در مرز مهران بیشتر از مرزهای دیگر بوده است.

مرز بین المللی مهران در ۹۰ کیلومتری جنوب استان ایلام کانون اصلی و مهم تردد زوار سوگوار حسینی به عتبات عالیات است.

سال گذشته در ایام منتهی به اربعین بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار زائر عزادار برای شرکت در آیین های سوگواری و زیارت عتبات عالیات از این مرز به کشورعراق سفر کردند که پیش بینی می شود، این میزان اربعین امسال تا دو میلیون نفر افزایش یابد.