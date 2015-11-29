اعتراض برخی خانواده شهدا به نامگذاری معابر و میادین شهری گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، دویست و سی و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان شامگاه شنبه با حضور شهردار، اعضای شورای شهر و برخی مدیران شهری، اصحاب رسانه و شهروندان گرگانی برگزار شد. زهرا نورا رییس فعلی و حسین ربیعی رییس سابق شورا دوعضو غایب پارلمان محلی بودند.

ابتدا بررسی لوایحی که به صحن علنی آورده شده در دستور کار قرار گرفت که بررسی نخستین لایحه مربوط به یکی از پروژه های شهری حدود یک ساعت از زمان جلسه را به خود اختصاص داد.

در ادامه عده ای از بانوان که خود را خانواده شهید معرفی می کردند وارد صحن شدند و در جایگاه شهروندان نشستند. سپس یکی از بانوان به نمایندگی از سایر افراد دقایقی سخنرانی کرد.

وی سخنانش را با تشکر از شهرداری در احداث پروژه های زیرگذر و روگذر شهری آغاز کرد و سپس به انتقاد از نامگذاری نشدن معابر شهری به نام شهدای شاخص استان یا کشور پرداخت.

این شهروند گرگانی خطاب به اعضای شورای شهر بیان کرد: زمانی که از شما سوال کردیم چرا زیرگذر میدان معلم به نام شهید حاجی حتم لو (نخستین شهید مدافع حرم استان گلستان) نامگذاری نشده است، شما در جواب گفتید که معلم ها مخالف هستند درحالی که من با معلمان در ارتباط هستم و آنها نیز از این موضوع ناراحت بودند.

وی ادامه داد: بعد از آنکه گزینه نام شهید حاجی حتم لو منتفی شد، شهید مطهری را که خود معلم بوده است را پیشنهاد دادیم که بازهم مورد موافقت شما قرار نگرفت.

وی تصریح کرد: اخیراً نیز برای نامگذاری زیرگذر گلشهر، نام شهید صیاد شیرازی یا یکی از مدافعان حرم استان را پیشنهاد داده بودیم که شما بازهم از انجام این کار سر باز زدید.

این شهروند گرگانی همچنین از نامگذاری بلواری که در مسیر شهر مشهد مقدس قرار دارد به نام «هیرکان» و تغییر نام کوچه سه شهید گرگانی به «آب شَرشَر» انتقاد کرد.

اولویت نامگذاری معابر با نام شهدا است

عضو شورای اسلامی شهر گرگان در واکنش به سخنان این شهروند بیان کرد: رمز پیروزی انقلاب اسلامی مشارکت همه مردم در تمام عرصه ها بوده و شهدا نیز از همه اقشار در جبهه ها حضور داشته اند و حفظ دستاوردهای انقلاب جزو وظایف ما است.

ناصر گرزین یادآور شد: نامگذاری معابر شهری ابتدا در کمیته نامگذاری شورا مطرح می شود، سپس در کمیسیون فرهنگی مورد بحث قرار می گیرد و در مرحله آخر وارد صحن علنی می شود.

گرزین خاطرنشان کرد: پیشنهاد نام برای زیرگذر گلشهر به شورای شهر نیامده است که بخواهیم در مورد آن بحثی داشته باشیم اما از کمیته و شورای نامگذاری خواهش می کنم که نام شهدا را در اولویت نخست میادین و معابر قرار دهد.

استفاده از نام شهید مدافع حرم برای یکی از تقاطع ها

در ادامه رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر گرگان اظهار کرد: اگر کوچه، خیابان یا محله ای محل زندگی شهید بوده و به نام آن شهید نامگذاری نشده است را به ما اطلاع دهید.

علیرضا پزشکپور درباره انتخاب نام هیرکان برای یکی از بلوارهای شهر بیان کرد: بخشنامه ای بوده است مبنی براینکه مسیرهای منتهی به مشهد مقدس در شهرهای مختلف به نام امام رضا(ع) نامگذاری شود.

پزشکپور افزود: دوستان به علت تشابه اسم بلوار امام رضا (ع) با یکی از خیابان های شهر، از انجام این کار خودداری کردند و پس از آن من پیشنهاد دادم که حداقل به یکی از القاب یا کنیه های آن حضرت نامگذاری شود که اینگونه نشد.

وی خاطرنشان کرد: نام شهید حاجی حتم لو را برای تقاطع غیرهمسطح خیابان بهارستان به جامی در نظر گرفته اند که این منطقه محل زندگی این شهید مدافع حرم بوده است و قرار است این نامگذاری صورت بگیرد.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر گرگان آخرین فردی بود که درباره انتقاد برخی خانواده شهدا به اظهارنظر پرداخت.

اعضای شورای شهر با نامگذاری معابر به نام شهدا مخالف نیستند

علی کلاتی با تاکید بر اینکه هیچ عضوی از شورا مخالف نام شهدا در محله های شهر نیست، اظهار کرد: هر محله ای که محل زندگی شهید باشد، به نام همان شهید نامگذاری می شود و اعضای شورا مخالفتی با نامگذاری نام شهدا در کوچه ها یا خیابان ها نیستند.

کلاتی درباره تغییر نام یکی از کوچه های قدیمی شهر، گفت: درباره نام کوچه «آب شرشر» باید بگویم که بر اساس اسناد قدیمی و آنکه شهیدی در کوچه زندگی نکرده است، کارشناسان پیشنهاد داده بودند که نام اصیل کوچه حفظ شود.

وی یادآور شد: کارشناسان مختلفی در کمیته نامگذاری حضور دارند و پس از آن در کمیسیون فرهنگی و شورای نامگذاری مورد بحث قرار می گیرد و در نهایت به صحن علنی شورا و سپس فرمانداری می رود.

وی خاطرنشان کرد: سعی ما بر این است که هرمحله، خیابان یا کوچه ای در سطح شهر به نام شهدا باشد و پیشنهاد نام زیرگذر میدان معلم به شهید حاجی حتم لو دوباره در کمیته نامگذاری مطرح می شود.