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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۲۹

مدیر کل هواشناسی استان زنجان:

بارش ها در زنجان ۳۷ درصد افزایش دارد

بارش ها در زنجان ۳۷ درصد افزایش دارد

زنجان- مدیر کل هواشناسی استان زنجان از افزایش۳۷ درصدی بارش باران طی مهر ماه و آبان ماه سال جاری در استان زنجان خبر داد.

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به میزان بارش باران از اول مهرماه سال جاری تا ۳۰ آبان ماه در استان زنجان اشاره کرد و افزود: میزان بارش ها در استان زنجان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۷ درصد رشد داشته است.

وی اظهار کرد: طی این بازه زمانی بارش باران در استان زنجان ۹۸ میلی متر بوده است.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان گفت: طی سال گذشته از اول مهر ماه تا ۳۰ آبان ماه سال جاری میزان بارش در استان زنجان ۷۲ میلی متر بوده است که نسبت به میانگین بلند مدت ۵۶ میلی متر بوده بارش باران در سال جاری افزایش داشته است.

یاغموری تاکید کرد: بر اساس گزارشات در استان زنجان بارش خوبی در فصل پاییز و زمستان شاهد خواهیم بود.

وی تصریح کرد: استان زنجان روزهای بارانی خوبی پیش رو دارد ولی این به آن معنا نیست که مدیریت آب و مصرف بهینه آن از سوی مردم مورد غفلت واقع شود، بنابراین مردم باز باید در بحث آب مدیریت لازم را در دستور کار خود قرار دهند.

کد مطلب 2982010

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