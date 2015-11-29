ثبت ۲۴ هزار واقعه ولادت در همدان

عبدالله مقصودي فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از مجموع ولادتهای ثبتشده در استان همدان ۱۲ هزار و ۳۸۹ نفر پسر و ۱۱ هزار و ۶۹۲ نفر دختر بودهاند، افزود: درمجموع به ازای هر ۱۰۶ پسر ۱۰۰ دختر متولدشده است.
وی بابیان اینکه از تعداد کل ولادتهای ثبتشده در استان همدان تعداد ۱۵ هزار و ۴۴۶ مورد شهری و ۸ هزار و ۶۳۵ مورد روستايی بوده است، اظهار داشت: در هر شبانهروز ۹۸ نوزاد در این استان متولدشده که ۹۹.۷ درصد از ولادتهای ثبتشده در مهلت قانونی ۱۵ روزه به انجام رسیدهاند.
مديرکل ثبتاحوال استان همدان بيشترين ولادتهای ثبتشده را مربوط به گروه سنی مادران ۲۹-۲۵ سال اعلام کرد و بیان داشت: بيشترين درصد ثبت ولادت در مهلت قانونی مربوط به شهرستانهای رزن و اسدآباد با ۹۹.۹ درصد و کمترين آن متعلق به شهرستان همدان با ۹۹.۵ درصد است.
مقصودی فر با اشاره به اینکه در هشتماهه امسال ۳۹۰ دوقلو زایی در استان همدان به ثبت رسیده است، عنوان کرد: همچنين در اين مدت تعداد ۲۰ مورد سهقلو زايی گزارششده است.
وی نرخ خام ولادت را برابر ۱۹.۷ در هزار اعلام کرد و گفت: بيشترين نرخ ثبت ولادت با ۲۱.۱ در هزار مربوط به شهرستان کبودرآهنگ و کمترين آن را با رقم ۱۷ در هزار مربوط به شهرستان تويسرکان است.
مقصودی فر در ادامه بابیان اینکه در هشتماهه سال ۱۳۹۴ بيشترين نام انتخابی در گروه پسران با تعداد ۷۱۰ مورد مربوط به نام اميرعلی و در گروه دختران با تعداد هزار و ۳۵ مورد مربوط به نام فاطمه بوده است، افزود: بعد از نام امیرعلی در گروه پسران، اميرحسين و ابوالفضل و در گروه دختران نيز بعد از نام فاطمه، به ترتيب نامهای زهرا و نازنين زهرا حائز بيشترين تعداد بودهاند.
وی همچنین از ثبت ۶ هزار و ۷۵۴ واقعه فوت در هشتماهه سال ۱۳۹۴ خبر داد و اظهار داشت: از کل فوتهای ثبتشده در اين مدت ۳ هزار و ۹۲۸ نفر مرد و ۲ هزار و ۸۲۶ نفر زن بودهاند.
مديرکل ثبتاحوال استان همدان همچنین با تأکید بر اینکه از تعداد کل فوتهای ثبتشده در این استان تعداد ۴ هزار و ۲۶۹ مورد شهری و ۲ هزار و ۴۸۵ مورد نیز روستايی بوده است، عنوان کرد: در هشتماهه امسال بهطور متوسط در هر شبانهروز ۲۷ مورد فوت به ثبت رسيده است.
مقصودی فر بيشترين علت فوت را با تعداد ۲ هزار و ۱۹ مورد مربوط به بیماریهای قلبی و عروقی اعلام کرد و بیان داشت: بيشترين آمار فوتیها با تعداد ۳ هزار و ۱۷ مورد در گروه سنی ۷۵ سال و بالاتر به ثبت رسيده است.
وی بابیان اینکه ۹۹.۱ درصد از فوتها در مهلت قانونی ۱۰ روزه به ثبت رسيده است، یادآور شد: بيشترين درصد ثبت فوت در مهلت قانونی با ۱۰۰ درصد مربوط به شهرستان کبودرآهنگ و کمترين آن با ۹۶.۵ درصد متعلق به شهرستان بهار است.
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