توزیع ۴۴ میلیون لیتر نفت سفید در روستاهای زنجان

علی‌اصغر عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی هشت ماه سال جاری شرکت نفت در روستاهایی که در استان زنجان فاقد گاز طبیعی هستند بیش از ۴۴ میلیون لیتر نفت سفید بین روستاییان توزیع کرده است.

وی اظهار کرد: بیش از۱۸۰ هزار لیتر هم نفت گاز در مدارس روستاهای استان زنجان توزیع‌شده است.

مدیرعامل شرکت نفت و پخش فرآورده‌های نفتی استان زنجان گفت: با سرد شدن هوا تعداد کالابرگ‌ها هم افزایش می یابد.

عباسی تاکید کرد: روستاهایی که هنوز گازرسانی نشده از دریافت نفت سفید غافل نشوند و حتما کالابرگ نفت سفید دریافت کنند.

وی تصریح کرد: در استان زنجان ۵۶ هزار خانوار روستایی وجود دارد که از این تعداد بیش از ۱۶ هزار نفر از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند و بقیه روستاها از نفت سفید استفاده می‌کنند.

مدیر عامل شرکت پخش و فرآورده های نفتی استان زنجان گفت: شرکت نفت در راستای ارائه خدمات بهینه و تامین آرامش مردم در روستاها به بحث توزیع نفت سفید در روستا و مدارس تاکید جدی دارد و تا کنون هم مشکل خاصی در مورد توزیع نفت سفید در روستاها پیش نیامده است.

عباسی افزود: ۶۰۰ روستای استان زنجان از نفت سفید برای حرارت استفاده می کنند.