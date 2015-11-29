حفاریهای غیر اصولی دستگاهای دولتی شهرداری را متضرر کرده است

محمد داشی جان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شورا و شهرداری درراستای پیشرفت شهر میناب و در نبود اعتبارات عمرانی و زیرساختی برنامه های زیادی را در دستور کار دارد اظهارداشت: با همدلی ایجاد شده در مجموعه شورا وشهرداری در ماهها و هفته های آینده با برنامه ریزی دقیق و منسجم به دنبال تحولی بزرگ در شهر میناب خواهیم بود.

وی حجم بالای ترافیک کاری پرسنل شهرداری به دلیل بارندگی های اخیر را سبب غفلت در انجام خدمات شهری شهرستان دانست و گفت: شهرداری این شهرستان با در دست گرفتن تمامی امورات خدماتی شهر میناب و کنار گذاشتن پیمانکار که سبب نارضایتی مردم و خصوصا پرسنل زحمتکش در این مجموعه شده برای پیشرفت شهرستان و قرار گرفتن در مسیر توسعه شهری اقدام خواهد کرد.

داشی جان در بخش دیگر سخنان خود با انتقاد از دستگاهای دولتی که به هر طریقی قصد حفاری در خیابانهای این شهر را دارند گفت: حفاری های غیر اصولی در خیابانهای شهر توسط برخی از دستگاههای دولتی علاوه بر خسارت وارد کردن به شهرداری چهره شهر را نازیبا می کند که اینکار باید با هماهنگی شهرداری صورت گیرد.

اختصاص بیش از ۸۵۵ تن قیر به شهرداری میناب

شهردار میناب گفت: طی ماههای گذشته بسیاری از مردم این شهر متقاضی آسفالت کوچه و خیابانهای محلات در این شهرستان بوده اند که به دلیل نبود قیر شهرداری را برای انجام این کار با مشکل روبرو کرده بود.

داشی جان افزود: سهمیه قیر یارانه ای که سال گذشته شهرداری میناب از دریافت آن محروم ماند، با پیگیری ها و رایزنی های صورت گرفته توسط شورای شهر بیش از ۸۵۵ تن آن به شهرداری میناب اختصاص یافت که می تواند کمک بزرگی برای پیش برد اهداف در شهرستان باشد.

وی گفت: با اتمام باند دوم آسفالت بلوار المهدی کار کوچه ها وخیابانهای شهرمیناب نیر به ترتیب آغاز خواهد شد.