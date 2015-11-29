ساخت مجسمه های گرافیکی توسط هنرمند بستکی

جلیل پراگرد در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت:برای برگزاری کارگاه آموزشی در شهرستان بندر کنگ در حال برنامه ریزی هستم و هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی هنرجویان با کاغذ و استفاده از آن به سبک نوین برای ساخت حجم هندسی و غیر هندسی به صورت گرافیک با مقوا است.

وی افزود: ساخت مجسمه های حجمی گرافیکی را نزدیک به دو سال است آغاز کرده ام و این کار برای اولین بار در ایران توسط بنده اجرا و معرفی شده است.

فعال هنری بستک اظهار کرد:در این کارگاه تکنیک های اولیه ماکت سازی با مقوا، اصول برش و طرح خوانی آموزش داده می شود و جلسه دوم آن هنرجویان ساخت مجسمه ی حجمی گرافیکی سر بند کوهی را شروع می کنند.

پراگرد اظهار داشت: این کارگاه در تاریخ ۱۸ و ۱۹ آذرماه امسال در خانه هنرمندان شهرستان بندرکنگ برگزار می شود. امید است پس از اتمام کارگاه آموزشی نمایشگاهی در این خصوص برگزار شود و علاقه مندان بازدید و با هنر معماری آشنا شده و کارهای هنرجویان به فروش رسد. از این سبک می توان برای طراحی شهری و ساخت المان ها نیز کمک گرفت.

پراگرد جرقه ورود خود را به هنر معماری و مجسمه سازی ، ساخت احجامی به وسیله ورقه کاغذی دانست و بیان داشت: پس از ساخت این احجام علاقه شدیدی در وجود من به رشته معماری و مجسمه سازی ایجاد شد.

وی پیشرفت خود را مدیون خداوند و خانواده خود دانست و یاد آور شد: پیشرفت های خود در هنر معماری را مدیون خداوند بزرگ، خانواده ام و استادان عزیزم بوده ام.

پراگرد اذعان کرد:نمایش طرح هایم در نمایشگاه های بزرگ در سطح کشوری از آرزوی بنده است.

وی به تالیف کتاب در همین خصوص اشاره کرد و گفت: این کتاب از تکنیک های ساده ماکت سازی شروع و تا طراحی گسترده حجم ها مثل حیوانات و آموزش قدم به قدم یکی از طرحها و چندین عنوان دیگر است که هنرجویان، کابینت سازان و علاقمندان به هنر معماری و مجسمه سازی می توانند از آن استفاده کنند.

فعال هنری بستک در پاسخ به سوال خبرنگار مهرمبنی بر شرکت در مسابقات اظهار داشت: این کارها برای اولین بار در ایران انجام می شود و تا به حال کسی نبوده که با آن مسابقه دهم. در آینده نزدیک از ۴۰۰ طرح در دست اجرا رونمایی می شود.

جلیل پراگرد متولد ۱۳۷۵ در شهرستان بستک دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی معماری در بندرعباس است که از دبیرستان وارد رشته معماری شده و مجسمه سازی را از سال ۹۲ شروع کرده است.