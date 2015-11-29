تولید کنندگان با دریافت اطلاعات به بازار هدف صادراتی گام نهند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، خلیل قاسمی با تاکید به برپایی نمایشگاه تخصصی در شأن و منزلت کشور در ادامه افزود: حضور در نمایشگاه مشترک ایران و عمان اولین گام در برپایی نمایشگاه مستقل استان در خارج از کشور است. همایش اقتصادی ایران و عمان با حضور یکی از معاونین سلطان قابوس، سه تا چهار وزیر کشور عمان مرتبط با امور اقتصادی، روسای اتاق های بازرگانی عمان ( مسقط، مسندم، سحار، ... ) و امارات ( دبی ، رأس الخیمه و ... ) برگزار گردد.

رئیس شرکت شهرک های صنعتی استان هرمزگان گفت: کشور ایران سهم کمی از بازار جهانی را به خود اختصاص داده است و در این میان استان هرمزگان نیز نتوانسته است بازار هدف مناسبی برای کالاهای تولید خود بدست آورد؛ لذا با توجه به شرایط بوجود آمده می بایست تمامی دستگاهها از فعالین اقتصادی حمایت نمایند تا بتوانند با معرفی کالاهای تولید استان به خارج از کشور، ارزش افزوده عاید تولید کنندگان گردد.

بهمن غلامپور افزود: جهت حمایت از واحدهای تحت پوشش خود کمک هزینه حضور در کشور عمان را به مبلغ ۱۰میلیون ریال برای هر واحدهای صنعتی داخل و خارج از شهرک صنعتی استان را متقبل خواهیم شد.

وی ادامه داد: واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی جهت شرکت در نمایشگاه و دریافت غرفه ۵۰ درصد مبلغ هزینه غرفه را برای واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی و۱۰ درصد هزینه غرفه برای واحدهای صنعتی خارج از شهرک صنعتی را بعنوان مشوق حمایتی اعمال می شود.