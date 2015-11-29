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۸ آذر ۱۳۹۴، ۷:۲۸

کمک ۸۰۰ میلیون دلاری آمریکا برای شورشیان سوریه و دولت اوکراین

کمک ۸۰۰ میلیون دلاری آمریکا برای شورشیان سوریه و دولت اوکراین

دولت آمریکا در قانونی که از سوی کنگره تصویب شده است قرار است به شورشیان سوریه و دولت اوکراین کمک مالی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، دولت آمریکا کمک مالی این کشور به شورشیان سوریه و دولت اوکراین را تصویب کرد.

طبق طرح کاخ سفید آمریکا متعهد شده است که تا پایان سال ۲۰۱۶ حدود ۸۰۰ میلیون دلار به شورشیان به اصطلاح میانه رو سوریه و دولت اوکراین کمک کند.

البته این طرح دولت آمریکا در کنگره این کشور با چالش هایی روبرو بوده است. نمایندگان کنگره خواستار کاهش کمک مالی آمریکا تا میزان ۶۰۰ میلیون دلار هستند.

کاخ سفید می گوید ۵۰۰ میلیون دلار از این مبلغ به شورشیان مخالف بشار اسد و ۳۰۰ میلیون دلار نیز به دولت اوکراین کمک شود.

کد مطلب 2982029

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