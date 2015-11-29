اعلام آمادگی بلغارستان برای عملیات زمینی در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر دفاع بلغارستان اعلام کرده است که این کشور می تواند در عملیات زمینی در سوریه علیه تروریست های داعش شرکت کند.

نیکلای ننچف وزیر دفاع بلغارستان افزود: هرچند این کشور از سوی ائتلاف بین المللی ضد داعش برای جنگ در سوریه دعوت نشده است ولی آمادگی خود را برای شرکت در عملیات زمینی اعلام می کند.

وی گفت: حملات هوایی در عقب نشینی داعش تاثیرگذار است ولی به طور حتم بحران سوریه بدون عملیات زمینی نیروهای ائتلاف علیه تروریست های داعش پایان نخواهد پذیرفت.

ننچف که با خبرنگار شبکه تلویزیونی نووا صحبت می کرد افزود: در حال حاضر بلغارستان هزار نیروی پلیس اضافی برای امنیت بیشتر مرزهایش به کار گرفته است.

نیروهای ائتلاف خارجی به رهبری آمریکا از سال ۲۰۱۴ تا کنون حملات گسترده ای علیه تروریست های داعش انجام داده اند. روسیه از سپتامبر سال جاری نیروهای نظامی خود را در سوریه مستقر کرده است.

هیچ کدام از کشورهای خارجی حاضر در روسیه هنوز به طور رسمی عملیات زمینی علیه تروریست های داعش انجام نداده اند.