پیشروی ارتش سوریه علیه تروریستها در حومه درعا، حلب و حماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ارتش سوریه در ادامه پیشروی های خود در حومه درعا، کنترل تپه «کوم اقره» در نزدیکی شهرک کفر شمس در حومه شمال غربی درعا را به دست گرفت.

در همین حال ارتش توانست تلاش مکرر تروریست ها را برای بازپس گیری این تپه خنثی کند.

شبکه المیادین نیز در خبری فوری اعلام کرد ارتش سوریه کنترل روستاهای العاکوله و کصکیس در حومه فرودگاه کویرس را در حومه حلب به دست گرفته است.

پایگاه العهد نیز در خبری اعلام کرد ارتش سوریه کنترل بلندی های موسوم به ۱۱۱۲ در نزدیکی مرز استان های حماه و لاذقیه را به دست گرفت.

این منبع همچنین اعلام کرد در جریان درگیری ارتش سوریه و تروریست ها در منطقه المرج واقع در غوطه شرقی دمشق شماری از تروریست ها به هلاکت رسیدند.

منابع کردی نیز از درگیری نیروهای مردمی کرد و تروریست های داعش در روستای العلی باجلیا در حومه شمالی الرقه خبر دادند.