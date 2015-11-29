ترکیه به پایگاه جذب و ارسال تروریست به سوریه تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «رمضان قدیراف» رئیس جمهوری خود مختار چچن در واکنش به آنچه که در رسانه ها درباره ادعای ترکیه در حمایت از مردم چچن منتشر شده است اعلام کرد ترکیه همواره از تروریست هایی که تابعبت چچنی داشتند حمایت می کرد و در حال حاضر نیز از تروریست های داعش حمایت می کند.

وی افزود: سؤال من این است ترکیه چه زمان و چگونه از چچن و مردم آن حمایت کرد؟ مدرسه، مسجد و بیمارستانی را در چچن ساخت؟ نه اینچنین نیست بلکه ترکیه همواره از تروریست ها حمایت کرد و از آنها استقبال کرد.

وی افزود: ترکیه هم اکنون به مرکزی برای جذب و اعزام تروریست به سوریه تبدیل شده و به جای اینکه با داعش بجنگد با خرید نفت از این گروه تروریستی با آن همکاری می کند.