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۸ آذر ۱۳۹۴، ۵:۴۱

سازمان ملل اعلام کرد؛

۱۰۰۰ میلیارد دلار خسارت حوادث آب و هوایی/۶۰۰ هزار کشته

۱۰۰۰ میلیارد دلار خسارت حوادث آب و هوایی/۶۰۰ هزار کشته

طبق گزارش سازمان ملل، بلایای طبیعی مرتبط با آب و هوا در دو دهه گذشته موجب مرگ بیش از ۶۰۰ هزار نفر و ضرر اقتصادی حدود یک هزار میلیارد دلار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق گزارش سازمان ملل، ایالات متحده آمریکا متحمل بیشترین تعداد بلایای طبیعی در دو دهه گذشته بوده است، اما چین و هند شدیدترین و سخت ترین فجایع را متحمل شده اند، بطوریکه وقوع سیل بر زندگی یک میلیارد نفر تاثیر داشته است.

طبق این گزارش، این فجایع علاوه بر کشته شدن صدها هزار نفر، موجب زخمی شدن ۴.۱ میلیارد نفر شده و خسارت اقتصادی بالغ بر ۱.۹ هزار میلیارد دلار در طول دو دهه گذشته بجا گذاشته است.

طبق اعلام اداره سازمان ملل، در طول دو دهه گذشته به طور میانگین سالانه ۳۳۵ فاجعه مرتبط با آب و هوا اتفاق افتاده که نسبت به ۱۰ سال قبل از آن دو برابر شده است.

در این گزارش آمده است: «پیش بینی اوضاع جوی حاد در آینده بدین معناست که ما شاهد روند روبه افزایش وقوع اینگونه فجایع اقلیمی خواهیم بود.»

از اینرو در این گزارش بر اهمیت اتخاذ تصمیمات درست در مورد تغییرات جدید اقلیمی تاکید شده است.

«مارگارتا والستروم» رئیس اداره کاهش بلایای طبیعی، با اشاره به افزایش دمای اقیانوس ها و ذوب شدن توده های یخ جهان بر لزوم توافق بر کاهش انتشار گازهای گلخانه ایی در جهت کاهش خسارات و تلفات شدید ناشی از فجایع اقلیمی در نشست جهانی پاریس تاکید دارد.

کد مطلب 2982042
حبیب احسنی پور

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