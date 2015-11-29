درآمدزایی کلان از تربیت پرستار در بیمارستان ها

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهره زاهد صفت اظهارداشت: یکی از مشکلاتی که جامعه پرستاری کشور در چند سال اخیر با آن دست و پنجه نرم می کند پیدایش و تصویب طرح های نوظهور در وزارت بهداشت بدون در نظر گرفتن زیرساخت ها ی لازم با توجه به نیاز اصلی صاحبان فرآیند خصوصا در این حرفه است.

وی افزود: مدت های زیادی است که جامعه پرستاری به عنوان یک گروه تاثیر گذار در بدنه بهداشت و درمان با بالاترین جمعیت کاری در مراکز بهداشتی - درمانی و بیمارستان ها شاهد بیشترین آسیب از نظر تقبل حجم وسیعی از کارها که رقم قابل توجهی از آن خارج از شرح وظایف آنان بوده و عدم برخورداری از رفاه و عدالت اجتماعی و امنیت شغلی و مشاهده به عینه فاصله طبقاتی در محاسبه دریافتی ها و عدم دریافت به موقع حق الزحمه قانونی خود و عدم بهره مندی از اجرای صحیح قوانین مصوب و بر زمین مانده در بیمارستان ها را شاهد هستند. که با توجه به واقعیت های موجود این امر باعث بر هم زدن توازن شغلی با توجه به سختی کار و مناسب نبودن دریافتی شده است.

زاهد صفت ادامه داد: این حرفه در تمام دنیا از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است بطوریکه در سال های اخیر شاهد عزیمت بسیاری از پرستاران برای ادامه فعالیت به خارج از کشور هستیم.

وی تاکید کرد: با توجه به رضایتمندی بیمارستان های دنیا از نحوه پاسخگویی و تعهد و مهارت پرستار ایرانی سیاست گزاران وزارت بهداشت باید به دنبال حلقه مفقوده عدم رضایتمندی پرستاران و پیراپزشکان باشند.

زاهد صفت با بیان این مطلب که جامعه و مردم به خوبی شاهد خدمت صادقانه گروه پرستاری در بیمارستان ها و مراکز درمانی هستند، اولویت دوره جدید فعالیت سازمان نظام پرستاری را تشریح کرد و گفت: امید داریم اولویت بندی کارها براساس رفع نیازهای پایه ای پرستاران که همانا حفظ امنیت شغلی این حرفه جهت ادامه خدمت با انگیزه و درست به بیماران است را به آنان باز گردانیم و ضمن توجه به مسائل حقوقی و مالی این قشر پرتلاش از طریق اجرای صحیح قوانین، بنیان این حرفه را در کشورمان مستحکم و استوار نماییم

وی ادامه داد: آنچه در این شرایط حساس و بحرانی بیش از همه چیز نگران کننده است تصویب و اجرای دو طرح «کمک پرستار» و دیگری «تربیت پرستا ر در بیمارستان های دولتی و خصوصی» است که متاسفانه به نظر می رسد ارایه چنین دستوالعمل های ازسوي وزارت بهداشت ضمن ایجاد نارضایتی در این گروه، قداست حرفه ای پرستاری را به چالش می کشاند.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری، تاکید کرد: بازخورد چنین تصمیماتی به صورت یکطرفه و بدون رضایتمندی بدنه جامعه پرستاری بر هم زننده هر گونه آرامش و حذف کیفیت در صحنه مراقبت است. کسب علم و مهارت در این حرفه از جایی آغاز می شود که دانشگاه نام داشته و واجد شرایط لازم برای کسب استانداردهای مراقبت پرستاری است.

وی اظهارداشت: سیستم بیمارستان های دولتی و خصوصی فاقد شرایط اثر بخش و ایده آل برای تربیت دانشجو بوده و شایسته است در خصوص طراحی و تغییر در نحوه امور مهمی همچون آموزش پرستاری که با امنیت جان بیماران سر و کار دارد، استانداردهای کیفی مد نظر قرار بگیرد. ضمن اینکه به علت مشکلات موجود در بیمارستان ها و نبود زمینه کافی و بهینه با چالش شدید مواجه خواهیم بود.

زاهد صفت افزود: به نظر می رسد در لوای چنین تصمیماتی درآمدزایی کلان جهت تربیت پرستاران تجربی در کوتاه ترین مدت نهفته است که آسیب های جبران ناپذیری به دنبال دارد و اینکه با توجه به شرایط کنونی پرستاری کشور، خواسته ها و انتظاراتی در سطح مسئولین از سوی بدنه پرستاری به شکل جدی مطرح است که بر همه ما چه در جایگاه سازمان صنفی و چه به عنوان رئیس دانشکده و در جایگاه معاونت پرستاری و مدیران پرستاری استان و بیمارستان ها و...، همه و همه باید به سرنوشت این حرفه حساس باشیم. و در مقابل خواسته ها و نیازهای به حق و واقعی پرستاران به تهدید و جبر متوسل نگردیم که سکوت و عدم تعصب به سرنوشت حرفه ای ما برای آیندگان بسیار جبران ناپذیر است.