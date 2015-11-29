تغییر نام فیلم «۲۳ روز» به «نقطه کور»/ حضور در فجر رسمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تدوین فیلم سینمایی «نقطه کور» که نام قبلی آن «۲۳ روز» بود به تازگی توسط خشایار موحدیان به پایان رسیده و بهمن اردلان این روزها مشغول صداگذاری سومین ساخته مهدی گلستانه است.

ساخت موسیقی فیلم نیز به صورت همزمان توسط ادیب قربانی در حال انجام است و تا ۱۰ روز آینده این فیلم آماده نمایش خواهد شد.

همچنین مهدی گلستانه فرم حضور در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر را نیز پر کرده و اولین نمایش فیلم سینمایی «نقطه کور» در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر خواهد بود.

محمدرضا فروتن، هانیه توسلی، شقایق فراهانی، محسن کیایی، مریم بوبانی، خاطره اسدی، نیکی مظفری، علیرضا زمانی نسب، سیداحمد محمدی، سارا ربیعی، سجاد شهرابی، یلدا نوریان، مهدی پارسا در «نقطه کور» ‌به ایفای نقش پرداخته اند. یونا تدین، نیوشا جهانی، نیوشا گودرزی، ‌ حسام رحیمی منش، نرگس و نیلوفر یزدان پرست نیز به عنوان بازیگران خردسال در این فیلم حضور دارند.

در خلاصه داستان این فیلم به قلم احسان بیگلری با همکاری پریسا هاشم پور آمده است: خسرو که ۲۳ روز را بر پهنه دریا و به دور از خانواده گذرانده با دنیایی از ابهامات فکری که تمام مدت مثل خوره ذهنش را می خورد، وارد خانه‌اش در تهران می‌شود. پس از ورود خسرو به خانه، تمامی ذهنیت‌هایش عینیت می‌یابند. او قادر به مقابله با مسائل پیش آمده نیست، اما ...

عوامل فیلم سینمایی «نقطه کور» ‌ عبارتند از تهیه کننده و کارگردان: مهدی گلستانه، مجری طرح: پیمان جعفری. مدیر برنامه ریزی: علی افشین راد، دستیار اول کارگردان: رضا شریفی، منشی صحنه: شهره فهیمی، برنامه ریز: رضا غفارنژاد مولایی، دستیار کارگردان: مریم مجیدی، مدیر تولید: وحید مشاری، مدیر فیلمبرداری: مرتضی غفوری، تدوین:خشایار موحدیان، دستیار تدوین:وحیده طوسیان، دستیاران فیلمبردار: وحید ابراهیمی، اسماعیل واشقانی، کرین و تراولینگ: محسن بجنوردی، گروه فیلمبرداری: سیاوش مزروعی، امیرحسین گوران، ایمان سرلک، مدیر صدابرداری: بهروز معاونیان، دستیار صدابردار: آرش نجفیان، طراح صحنه و لباس: آنیتا جواهرچی، ‌ دستیاران صحنه: رامین غفوری، فرهاد ابراهیمی، امیر کلهری پور، گروه لباس: گلاره دربندی، بهاره توزیع، طراح گریم:‌ مهرداد میرکیانی، اجرای گریم: خلیل نظری، لیلا پرهیزکاری، یاسمن محب اهری، عکس: علی نیک رفتار، فیلم پشت صحنه: فرهاد فرهنگ، مدیر هنری تبلیغات: میثم میرزایی، مشاور رسانه ای:‌ احسان عباسی، مشاور روانپزشکی فیلمنامه: افشین یداللهی.

«نقطه کور» پس از «دردسر بزرگ» و «نازنین» سومین فیلم بلند سینمایی مهدی گلستانه محسوب می‌شود.