تدوین سند راهبردی دانشگاه علمی کاربردی/افزایش توان مهارتی مدرسان

محمد اخباری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سند راهبردی دانشگاه علمی کاربردی به موضوع کیفیت توجه جدی شده است و در این راستا سازماندهی و ساماندهی مدرسان این دانشگاه مدنظر است.

وی خاطرنشان کرد: براساس سند راهبردی این دانشگاه برنامه داریم توان مهارتی مدرسان را در زمینه تدریس به دانشجویان افزایش دهیم تا براین اساس بتوانیم به توسعه کیفیت آموزشی نیز توجه کنیم.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی بیان کرد: به روز رسانی رشته های دانشگاهی چندسالی است که در وزارت علوم مورد توجه است و این دانشگاه نیز برنامه دارد رشته های تحصیلی خود را در تمامی مقاطع متناسب با نیاز بازار کار و جامعه به روز رسانی کند.

اخباری گفت: رشته های این دانشگاه باید به نحوی طراحی شوند که بتوانند مهارت را در دانشجویان توسعه دهند و این افراد بعد از فارغ التحصیلی به راحتی وارد بازار کار شوند و یا اقدام به کارآفرینی کنند.

وی تصریح کرد: سند راهبردی دانشگاه علمی کاربردی نهایی شده است و تا پایان آذرماه سال جاری پس از تصویب در هیات امنای این دانشگاه در تمامی واحدها اجرایی خواهد شد چراکه تمام برنامه ریزی های دانشگاه بر مبنای این سند خواهد بود.