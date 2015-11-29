۱۳۰ مربی بهداشت در مدارس زنجان فعالیت می کنند

مرتضی تمجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اساره به اینکه بوفه مدارس در استان زنجان ساماندهی می شود، افزود: مشکلات متعددی در بوفه‌های مدارس وجود دارد که باید رفع شود.

وی اظهار کرد: فرهنگ سلامت غذایی در مدارس استان زنجان باید مد نظر قرار گیرد چرا که توجه به این امر مهم باعث ارتقای سلامتی دانش آموزآن می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به اینکه ۲ هزار و ۲۳۹ مدرسه در استان زنجان وجود دارد، گفت: در این مدارس ۱۳۰ مربی بهداشت و ۷۸۰ بهداشت یاران مدارس فعالیت می کنند.

تمجیدی به نقش رسانه ها در فرهنگ سازی برای عدم استفاده از مواد غذایی فست فود اشاره کرد و گفت: در این راستا این سازمان برنامه ریزی لازم را در دستور دارد چرا که اطلاع‌رسانی نقش بسیار مهمی در پیشگیری از مصرف مواد غذایی مضر در بین دانش‌آموزان دارد.

وی گفت: متاسفانه خوراکی هایی چون چیپس و پفک دارای نمک فراوان است ولی بیشترین استقبال را دارند و از والدین خواست در ایام سال تحصیلی کودکان خود را پس از صرف وعده غذایی صبحانه راهی مدرسه کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان تصریح کرد: قرار دادن تغذیه سالم در کیف دانش‌آموزان به سلامتی دانش آموزان کمک می کند.

تمجیدی بر نظارت از بوفه های مدارس تاکید کرد و گفت: در این میان نظارت لازم از بوفه ها در دستور کار این سازمان است.

وی افزود: باید تغذیه سالم در بین دانش آموزان توزیع شد که آموزش و پرورش بر اجرایی شدن این طرح مصصم بوده و در بسیاری از مدارس هم در حال اجرا است.