جشنواره عکس عاشورایی در اردبیل به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه در مراسم اختتامیه این جشنواره معاون فرهنگی هنری حوزه هنری استان اردبیل بابیان اینکه این جشنواره به‌صورت مردمی برگزارشده و بیش از ۲۷۰ عکس برای شرکت در آن انتخاب‌شده‌اند، تصریح کرد: هدف از این جشنواره ترغیب شهروندان به انجام فعالیت‌های هنری ازجمله عکاسی بود.

حسن قهرمانی تصریح کرد: هنر عکاسی از هنرهای جذاب در بین شهروندان است که جشنواره‌هایی ازاین‌دست می‌تواند فرصت شادابی اجتماعی و درعین‌حال تربیت و تقویت نگاه هنری و ادراک هنری را فراهم سازد.

وی بابیان اینکه حوزه هنری استان در سال جاری سه نمایشگاه عکس دایر کرده است، اضافه کرد: به دلیل اینکه شهروندان می‌توانند از این نمایشگاه‌ها دیدن کنند تلاش کردیم فرصت مطلوبی برای بررسی و مشاهده تولیدات عکاسان بومی استان و استان‌های دیگر فراهم شود.

معاون فرهنگی هنری حوزه هنری استان از تداوم برنامه‌های حمایتی خبر داد و افزود: در حال حاضر خانه عکس نیز راه‌اندازی شده که عکاسان به‌صورت ورک شاپ به تولید اثر می‌پردازند.

قهرمانی با تأکید به ارتباط بیش از ۱۲۰ عکاس با حوزه هنری استان، متذکر شد: برخی از عکاسان در سطح ملی و بین‌المللی توانسته‌اند توانمندی خود را به اثبات رسانند و حمایت از آن‌ها به جد موردتوجه است.

وی افزود: در جشنواره عکس عاشورایی ۳۰ عکس منتخب و درنهایت شش عکس برگزیده جهت تشویق عکاسان غیرحرفه‌ای انتخاب شدند.