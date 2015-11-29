هدایت صفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از خدمات کمیته امداد امام خمینی (ره) به مددجویان در بخش درمانی است که در میان بیماران مددجو برخی از آن‌ها بیمار خاص و صعب‌العلاج هستند .

وی ادامه داد: طی شش‌ماهه نخست سال جاری ۱۶ هزار و ۷۸۷ مددجو از خدمات بیمه درمانی امداد بهره‌مند بودند که ۱۲۳ مرکز حقیقی و حقوقی درمانی شامل پزشک خانواده، پزشک متخصص، داروخانه، آزمایشگاه، مرکز تصویربرداری، مرکز پاراکلینیک، درمانگاه، بیمارستان و دندان‌پزشک در این رابطه طرف قرارداد هستند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین اضافه کرد: درمجموع ۴۸۹ بیمار خاص و سرطانی و صعب‌العلاج تحت حمایت امداد هستند که از این تعداد ۲۲۹ بیمار در مناطق شهری و ۲۶۰ نفر در مناطق روستایی تحت حمایت این نهاد هستند.

وی عنوان کرد: از این تعداد ۱۲۱ نفر بیمار خاص هستند که ۵۸ نفر در مناطق شهری و ۶۳ نفر در مناطق روستایی تحت حمایت هستند.

صفری اعلام کرد: از مددجویان تحت حمایت ۱۶۰ نفر بیمار سرطانی که۶۵ بیمار در مناطق شهری و ۹۵ بیمار در مناطق روستایی ساکن هستند.

وی تصریح کرد: همچنین ۲۰۸ نفر بیمار صعب‌العلاج تحت حمایت هستند که ۱۰۶ نفر در مناطق شهری و ۱۰۲ نفر در مناطق روستایی هستند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین یادآور شد: در این راستا بیش از هشت میلیارد و ۹۷۷ میلیون و ۶۹۹ هزار ریال برای درمان بیماران سرطانی و صعب‌العلاج هزینه شده است.

تهیه ۷۲۴ کمک جهیزیه برای مددجویان تحت حمایت قزوین

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین از تهیه ۷۲۴ کمک‌هزینه جهیزیه، هدیه ازدواج پسران و ... برای مددجویان تحت حمایت طی هفت‌ماهه سال جاری خبر داد.

صفری بیان کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) استان تلاش می‌کند تا با حمایت خیران و نیکوکاران، تسهیلات بانکی و اعتبارات امداد بستر ازدواج فرزندان مددجویان را فراهم کند تا فرزندان خانواده‌های مددجو در شرایط بهتری بتوانند زندگی خویش را آغاز کنند.

وی افزود: طی هفت‌ماهه سال جاری برای ۷۲۴ نفر کمک جهیزیه به ارزش ۹ میلیارد و ۷۸۰ میلیون ریال پرداخت‌شده که شامل جهیزیه دختران موردحمایت، جهیزیه موردی، کمک‌هزینه ازدواج مجدد بانوان و هدیه ازدواج پسران تحت حمایت بوده است.

صفری عنوان کرد: از این میزان پنج میلیارد ریال درآمد طرح کوثر حاصل از کمک مردمی بوده است.

وی اعلام کرد: سرانه پرداختی جهیزیه موردی حداقل ۲۰ میلیون ریال برای هر نوعروس، کمک‌هزینه هدیه پسران خانواده‌های تحت حمایت حداقل ۱۰ میلیون ریال و کمک‌هزینه ازدواج مجدد بانوان حداقل ۲۰ میلیون ریال بوده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین خاطرنشان کرد: برگزاری جشن گلریزان در شهرستان‌های استان از برنامه‌های ستاد جهیزیه است که در این خصوص مبلغ ۴۸۷ میلیون ریال از منبع ارزشمند مردمی جمع‌آوری و به نوعروسان مساعدت شده است.

وی توضیح داد: فعال‌سازی ستاد جهیزیه در استان و شهرستان‌ها در راستای حمایت و تسهیل امر ازدواج بین مددجویان تحت پوشش، تعامل با شوراها و دهیاری‌ها، اصناف، اتحادیه‌ها و مدیران شهرک‌های صنعتی، گسترش ازدواج‌های آگاهانه با فراهم کردن زمینه آموزش‌های پیش از ازدواج و مهارت‌های زندگی به زوج‌های جوان تحت پوشش در راستای تحکیم بنیان خانواده، توانمندسازی و ارتقاء سلامت روانی و اجتماعی جامعه هدف، حمایت و تقویت مراکز غیردولتی فعال در ارائه خدمات و تسهیلات به جامعه هدف ازدواج و پیگیری برای گسترش ارائه مشاوره‌های روان‌شناختی تخصصی پیش و پس از ازدواج به جامعه هدف از دیگر برنامه‌ها و طرح‌های ستاد ازدواج استان است.

صفری یادآور شد: در نظر داریم با استفاده از ظرفیت‌های موجود استان ازجمله بانوان خیر و نیکوکار روند مساعدت به ازدواج فرزندان مددجو را تسریع کنیم.