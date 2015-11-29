نرخ فعلی ارز واقعی نیست/ دنبال تضعیف نرخ ارز نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، صمد کریمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شنبه شب با بیان اینکه یکی از علت‌های روند افزایش نرخ ارز، تغییرات نرخ بهره وری ارزهای خارجی است، گفت: رابطه یورو و دلار فرق کرده و افزایش تقاضای ارز، کاهش قیمت نفت و کاهش قیمت طلا هم مؤثر است، زیرا کسانی که طلا دارند طلاهای خود را تبدیل به ارز می کنند.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: نوسانات نرخ ارز، کوتاه مدت است و پیش بینی می کنیم عواملی که تقاضای ارز را تقویت کرد با افزایش عرضه آن و اقدامات بانک مرکزی، قیمت ارز به نقطه تعادلی خود بر گردد. نقطه تعادلی نرخ ارز پایین تر از قیمت فعلی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی به هیچ عنوان درصدد تضعیف نرخ ارز نیست و سیاست ثبات در نرخ ارز را ندارد و معتقد به شناور بودن قیمت آن است، افزود: پیش بینی می کنیم پس از آغاز سال میلادی جدید، عرضه ارز افزایش یابد و عوامل غیربنیادین افزایش نرخ ارز از میان برود.

کریمی ادامه داد: در ماه‌های باقیمانده عرضه ارز افزایش می یابد و به رغم افزایش تقاضا به نرخ‌های واقعی و متعادل تر در قیمت ارز می رسیم. نرخ‌های کنونی، ‌واقعی نیست و در ماههای آخر امسال نوسانات شدید نرخ ارز را نخواهیم داشت.