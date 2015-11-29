به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به دعوت رئیس کتابخانه دولتی مونیخ و رئیس کتابخانه ملی آلمان، صبح امروز یکشنبه ۸ آذر تهران با به مقصد این کشور ترک کرد.

وی در سفر به شهر مونیخ، ضمن ملاقات با رئیس کتابخانه ایالتی و رئیس آرشیو ایالتی باواریا، از کتابخانه بین‌المللی کودکان و نوجوانان که مقر آن در مونیخ است، بازدید می‌کند.

بازدید از کتابخانه ایالتی، آرشیو ایالتی، مرکز دیجیتال‌سازی، موسسه حفاظت، نگهداری و مرمت نسخ خطی و دپارتمان حفاظت و نگهداری از مواد آرشیوی، از برنامه‌های روز نخست رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در سفر به جمهوری فدرال آلمان است.

صالحی امیری در ادامه این سفر ضمن ملاقات با رئیس بنییاد فرهنگی پروس که مهمترین متولی میراث فرهنگی و مکتوب کشور آلمان است، در خصوص زمینه‌های فی‌مابین با دکتر پاروینگر رئیس این بنیاد گفتگو خواهد کرد. بازدید از کتابخانه دولتی برلین و ملاقات با رئیس آرشیو فدرال آلمان، از برنامه‌های مشاور رئیس جمهور در برلین خواهد بود.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در ادامه به دعوت رئیس کتابخانه ملی اتریش به وین، سفر و در خصوص بسط همکاری‌های فی‌مابین در نشستی با رئیس کتابخانه ملی اتریش، بحث و تبادل نظر خواهد کرد. بازدید از آرشیو دولتی اتریش، ملاقات با رئیس انستیتو مطالعات ایران و آرشیو نسخ خطی کتابخانه ملی اتریش، از دیگر برنامه‌های سفر صالحی امیری به وین خواهد بود.

صالحی امیری در ادامه در نشستی که با عنوان «دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پس از برجام» و با مشارکت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامیی ایران و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در وین برگزار خواهد شد، سخنرانی خواهد کرد.

رئیس کتابخانه ملی را در این سفر یک هفته‌ای به آلمان و اتریش، فریبرز خسروی معاون پژوهش و فناوری اطلاعات و امین عارف‌نیا مدیرکل روابط عمومی این سازمان همراهی می‌کنند.