اصغر مناف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح مهم‌ترین برنامه‌های اولویت توانمندسازی گفت: ۸۰ درصد تقاضای مشاغل خانگی در این استان از روستاها به ثبت رسیده و حمایت از این حوزه اولویت ویژه دارد.

وی تصریح کرد: هرچند برای حمایت از مشاغل خانگی شاخصه‌ای تعریف‌نشده است اما سالانه ۱۰ درصد از اعتبارات را به این مهم منظور می‌کنیم.

معاون اشتغال اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان افزود: در برنامه ششم افزایش این رقم به ۳۰ درصد مدنظر است تا مشاغل خانگی که زمینه‌ساز توانمندی خانوار روستایی است بیش از گذشته موردحمایت قرار گیرد.

وی اضافه کرد: طرح حمایتی دیگر ساماندهی طرح‌های خوداشتغالی است که در سال جاری برای ۱۰ روستای شهرستان مشگین‌شهر اجرا شد.

به گفته مناف زاده این طرح نیز مهارت‌آموزی، مشاوره شغلی و بیمه را دنبال می‌کند که قرار است در طول برنامه ششم توسعه هرسال در ۱۰ روستا اجرا شود.

وی افزود: با توجه به فعالیت مطلوب تعاونی‌ها در روستاها در حال حاضر فعالیت شش تعاونی روستایی و عشایری با هزار و ۲۰۰ عضو موردحمایت است.

معاون اشتغال اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تصریح کرد: افزایش تعاونی‌ها طی پنج سال آینده تا ۲۰ مورد برنامه‌ریزی‌شده است.

مناف زاده به ایجاد تعاونی‌های فراگیر اشاره کرد و یادآور شد: در شهرستان گرمی تعاونی فراگیر زعفران راه‌اندازی شده و به دلیل اقبال قابل‌توجه تا پایان برنامه ششم به پنج تعاونی افزایش خواهد یافت.

وی بخشی از برنامه‌های حمایتی را پرداخت تسهیلات و مشارکت در راه‌اندازی واحدهای تولیدی در روستاها عنوان و اضافه کرد: درعین‌حال خدمات مشاوره و کاریابی روستایی و مشاوره شغلی ارائه می‌شود.

وی به تشکیل واحدهای خدمات مشاوره سیار اشاره و تأکید کرد: این مهم باهدف استفاده بهینه از توانمندی‌ها و حرکت در مسیر بهترین شغل برای خانوار روستایی اجرا می‌شود.