کنفرانس علامه اقبال لاهوری در راولپندی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همایشی دو روزه و بین‌المللی با حضور دانشمندان، متفکران، اندیشمندان و اساتید دانشگاه‌ها و شخصیت‌های علمی و ادبی در روزهای دوم و سوم آذر، به مناسبت سالروز تولد علامه محمداقبال لاهوری، در محل سالن اجتماعات دانشگاه آزاد علامه اقبال پاکستان، توسط دپارتمان اقبالیات این دانشگاه برگزار شد.

در این همایش دو روزه در مجموع ۲۱ مقاله در سه نشست تخصصی ارائه شد که به زودی و از سوی برگزاركننده این همایش، در قالب مجموعه مقالات سمینار علامه اقبال لاهوری، منتشر خواهد شد.

در دومین روز سمینار که به ریاست سید تقی عابدی، اقبال‌شناس معروف جهان برگزرا شد، ابتدا مظفر علی کشمیری، به شرح یکی از منظومه‌های اقبال که در کتاب «جاوید نامه» آمده است، پرداخت و سپس منصور عاقل، شخصیت علمی در زمینه اقبال‌شناسی و رییس سابق شبکه رادیو پاکستان، به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی در سخنرانی خود اختلاف فکر در زمینه مباحث علمی را مفید دانست و این اختلافات را زمینه‌ای محسوب کرد که باعث می‌شود محققین بیش‌تری جامعه خود را مورد مطالعه و تحقیق زنده قرار دهند.

منصور عاقل، گفت: در عین حال این موضوع را نیز باید در نظر داشته باشیم که نظریه‌های خود را با دلیل و برهان روشن بکنیم و انتظار نداشته باشیم که نظریه‌های ما با فشار مالی و بازو حمایت شود.

وی گفت: اقبال، تفکر اجتهاد را روشن کرد و این موضوع از این جهت بود که بنیاد و اساس فکر اقبال مبنی بر قرآن و حدیث پیامبر اکرم (ص) بوده است و همه اشعار و آثار علامه، شرح قرآن کریم هستند.

خالد مسعود، اندیشمند، متفکر و رییس سابق شورای نظریات اسلامی پاكستان، دیگر سخنران این همایش بود. وی گفت: علامه اقبال، در زمینه اخلاق و ادب تأکیدات زیادی داشته و انسان‌ها را به ترویج امن و امان سوق داده است. اقبال همچنین مسئولیت انسان را که از طرف خداوند متعال بر عهده وی نهاده است را مورد اشاره قرار می‌دهد.

خالد اقبال یاسر، ادیب و شاعر معروف و برجسته پاكستانی هم در ضمن سخنرانی خود در این همایش گفت: نقد و تنقید باعث می‌شود که اصلاح و تعمیر کنیم؛ حتی اقبال خودش را از این استثناء نکرده است. اقبال مخالف شخصیت‌پرستی بوده و در خلال توجه به مسایل جامعه خود با آینده‌نگری، در اشعار خود پیش‌بینی‌هایی را نیز انجام داده است. بنابر این اقبال، امروز هم زنده است و برای حال و آینده جوامع پیام‌های جدید دارد.

مسئول خانه فرهنگ ایران در راولپندی پاكستان هم ضمن ارایه مقاله خود با عنوان «کلام علامه اقبال؛ الهام‌بخش بیداری و راهنمای رهبری» به جنبه‌های بیدارگری آثار علامه اقبال و نقش راهنمای آن آثار در زمینه رهبری جامعه انسانی پرداخت.

وی گفت: علامه اقبال علاوه بر اینکه سعی داشت جامعه اسلامی و شرقی را روشن و بیدار كند، الگوهای انسانی، دینی و الهی رهبری جوامع را نیز معرفی می‌كرد تا انسان دورمانده از حق و حقوق خود پس از آگاهی نسبی، سرگشته و حیران پیشرفت‌های ظاهری جوامع غربی نشود و بتواند براساس الگوهای الهی ارایه شده، رهبر و راهنمای خود را برای رسیدن به سعادت مادی و معنوی به درستی انتخاب كند.

وابسته فرهنگی كشورمان در بخش دیگری از سخنان خود کارهای موردی و محدود دانشگاهیان و اهل علم و دانش در ارتباط با کلام اقبال را زمینه‌ای برای ناشناخته ماندن افکار و عقاید علامه اقبال برای نسل جدید و همچنین فراموشی تدریجی ارزش واقعی کلام علامه در نزد نسل قدیمی‌تر دانست و افزود: این موج تا جایی گسترش می‌یابد که تعطیلی روز اقبال که برای گرامی‌داشت یاد و تجلیل از خدمات فکری ایشان وضع شده است، از تعطیلات رسمی کشور پاكستان حذف می‌شود. در حالیکه یکی از نویسندگان ایرانی پس از آشنایی با آثار علامه، غلو و مبالغه‌هایی را که مسلمانان هند درباره علامه می‌كنند را بجا دانسته و آن را غلو نمی‌داند.

وی مسئولیت اهل علم و دانش در این زمینه را بسیار خطیر دانست و ابراز امیدواری كرد که مطالعات علمی و فعالیت‌های آموزشی در ارتباط با آثار علامه اقبال، محدود به سمینارها و بزرگداشت‌های سالانه نشود و به حدی فراگیر شود که هر روز و هر هفته دانشگاهیان را به خود اختصاص دهد.