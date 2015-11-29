شوخی هواداران بارسلونا با سرمربی تیم فوتبال رئال مادرید

به گزارش خبرگزاری مهر، در اقدامی جالب که شنبه شب در جریان بازی بارسلونا برابر تیم سوسیه‌داد رخ داد، هواداران بارسلونا با شعارهایی خواستار ماندن سرمربی تیم رقیبشان یعنی رئال مادرید، شدند. این در حالی است که پیش از این هواداران اتلتیکو مادرید همین کار را انجام داده بودند و خواستار ماندن سرمربی رئال شده بودند.

در نیمه دوم دیدار تیم‌های بارسلونا و رئال سوسیه داد که یک نتیجه پرگل دیگر برای بارسا را رقم زد و این تیم کاتالان با نتیجه ۴ بر صفر پیروز میدان بود، بخشی از ورزشگاه نیوکمپ با سردادن شعار «بنیتس بمان» حمایت خود را از سرمربی رئال اعلام کردند.

در واقع سومین بازی پر گل بارسا طرفداران این تیم را چنان به وجد آورده بود که هواداران از این فرصت برای شوخی با رقیب خود استفاده کردند. بارسا هفته پیش مادرید را با زدن ۴ گل شکست داده بود.