کشتی قزوين در مشكلات خاک شد

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: استان قزوین با داشتن حدود یک هزار و ۶۰۰ کشتی‌گیر آزاد و فرنگی كار و کسب مدال‌های یعقوبی، بابا اولادی و لشگری در المپیك و جهان هر چند سال یک‌بار بر سر زبان‌ها می‌افتد و پس از گذشت دوره‌ای كوتاه براثر حوادثی، دچار افت محسوس شده و از گود حرفه‌ای خارج می‌شود.

عین‌الله صادقی سرپرست فعلی هیئت کشتی استان در گفتگو با خبرنگار مهر، مشكلات مالی را علت افت رشته كشتی استان می‌داند و می‌گوید: عمده مشكلات هیئت كشتی مسائل مالی است چراکه بدهی ۱۸۰ میلیون تومان هیئت شنای استان از استخر شهدای غواص به هیئت كشتی كمر كشتی را شكسته است.

دبیر سال‌های پیش هیئت كشتی استان به خبرنگار مهر گفت: در زمان پذیرش حكم سرپرستی مسئولان با پرداخت ٢٠ میلیون تومان از معوقان مالی در هفته اول فعالیت موافقت کردند اما پس از ٢ ماه هنوز این کار انجام‌نشده است.

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صادقی خاطرنشان كرد: مربیان از ابتدای سال حق‌الزحمه‌های خود را دریافت نکرده‌اند درصورتی‌که با هر مشكلی رقابت‌های استانی و اعزام‌های كشوری لنگ نشده اما در این میان نقش مربیان كشتی در رشد قهرمانان آینده دار بی‌تأثیر نیست.

محمدمهدی یعقوبی قهرمان المپیک و جهان كه خود سابقه مربیگری در سطح ملی را دارد به خبرنگار مهر گفت: بعد از ٢٠ سال به سالن‌های تمرین كشتی قزوین رفتم اما مربی‌ها به‌جای راهنمایی، آموزش اشتباه می‌دهند.

یعقوبی این مطلب را هم گفت كه قرار بود برای آموزش مربیان كشتی قزوین هفته‌ای دو ساعت فعالیت كند كه این اتفاق هرگز صورت نگرفت.

همكاری نزدیک فدراسیون و هیئت استان‌ها هم یكی از راه‌هایی است كه به رشد ورزش کمک می‌کند و با توجه به حضور و ارتباط مستقیم رضا لایق مربی قزوینی تیم ملی كشتی آزاد می‌تواند مفید باشد.

رضا لایق گفت: امروز وظیفه مهم مدیركل ورزش و جوانان استان این است كه به‌عنوان یك پیشكسوت كشتی به این رشته ورزشی توجه بیشتری کند و جماعت كشتی هم از ایشان خیلی بیشتر از رشته‌های دیگر توقع دارند زیرا كشتی ما باید الگویی برای رشته‌های دیگر باشد اما این اتفاق هنوز رخ نداده است.

كشتی قزوین كه سال‌ها در رقابت‌های ایران و جهان همیشه نام‌هایی را معرفی می‌کرد در سال‌های اخیر تنها در قهرمانی كشور شاید به تك مدال‌هایی برسد اما دیگر طلوعی ندارد.

اداره كل ورزش و جوانان هم به‌عنوان مسئول اصلی در ورزش استان با خط‌مشی‌هایی كه می‌دهد و حمایت‌های مادی و معنوی می‌تواند عاملی باشد تا رشته کشتی و سایر ورزش‌های استان به دوره اوج خود بازگردند.

مشهدی آقایی مدیركل ورزش و جوانان استان كه خود از قهرمانان و پیشكسوتان كشتی است در مورد فعالیت‌های صورت گرفته این اداره كل در خصوص رشته كشتی به خبرنگار مهر گفت: صادقانه میگویم وقتی نوشتم مساعدت مالی به هیئت كشتی پرداخت كنند دیوان محاسبات و امور مالی گفتند كه هیئت بدهی معوقه دارد و تا زمانی كه معوقان هیئت پرداخت نشود برای مساعدت مالی به كشتی منع قانونی داریم.

وی افزود: نصرتی شهردار قزوین یكی از مدیران توانمند استان هستند و علاقه داشتیم ایشان در رأس امور كشتی استان باشند اما خانواده كشتی استان نتوانستند از ظرفیت‌های این مدیر خوب استفاده كنند.

مشهدی آقایی یادآور شد: اگر از روز اول از كشتی حمایت می‌کردم سایر رشته‌های ورزشی گلایه می‌کردند اما خوشحالم كه امروز جامعه ورزشی می‌گویند باید مشكلات كشتی را حل كنیم.

كشتی قزوین اگر می‌خواهد كنده مشكلات را بالا كشیده و به خاك بكشاند باید كادر جدید قدرت مالی و سیاسی داشته باشد و دوره‌های آموزشی، استعدادیابی برای ورزشكاران رده‌های سنی برگزار کند.

وی افزود: برای توسعه بیشتر این رشته باید از تجربه پیشكسوتان در تشك استفاده كرد و آن را به كار گرفت تا آینده كشتی قزوین به پیشرفت برسد.

به‌هرحال کشتی قزوین امروز برای احیاء جایگاه گذشته خود نیازمند تزریق منابع مالی و استفاده از پیش‌کسوتان و مدیران توانمند در رأس هیئت است تا با کشف استعدادهای جوان و تقویت داشته‌ها به اوج خود بازگردد.