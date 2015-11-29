شاهد بداخلاقی های سیاسی هستیم/ احتمال برگزاری انتخابات الکترونیکی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن صادقی شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان اظهار کرد: انتظارات و مطالبات اجتماعی با موفقیتی که نظام در مذاکرات هستهای داشته، افزایش پیداکرده است و متأسفانه شاهد بداخلاقیهای سیاسی هستیم.
وی بیان کرد: دامن زدن به مطالبات اقتصادی و بهویژه هجمه رسانهای علیه دولت بهرغم نامگذاری سال همدلی و همزبانی دولت و ملت قضایایی را رقمزده که قابل قبول نیست.
وی اظهار کرد: برگزاری همزمان انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری تجربه جدیدی است زیرا همه جریانات سیاسی در درون نظام با گرایش های متفاوت و با شور و نشاط قصد ورود به عرصه انتخابات در کشور و خراسان رضوی را دارند.
وی گفت: دراین شرایط رویکرد دولت ایجاد یک فضا برای خلق دوباره حماسه سیاسی و مصمم به برگزاری انتخاباتی کاملاً رقابتی با حضور همه سلایق سیاسی است.
احتمال برگزاری انتخابات به شکل الکترونیکی افزایش یافت
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی همچنین از افزایش احتمال برگزاری انتخابات به شکل الکترونیکی خبر داد و گفت: باوجود افزایش احتمال برگزاری انتخابات پیش رو به شکل الکترونیکی اما این تصمیم هنوز قطعی نشده است.
وی گفت: همزمان با تشکیل هیئت اجرایی انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبتنام از داوطلبان این دوره از انتخابات از ۲۶ آذرماه به مدت هفت روز آغاز میگردد.
وی بیان کرد: ثبتنام کاندیداهای انتخابات دهمین دوره از مجلس شورای اسلامی هم بر اساس قانون انتخابات فعلی از ۲۸ آذرماه آغاز میشود و فعالیت هیئتهای اجرایی از همان زمان شروع میشود.
صادقی اظهار کرد: ۱۲ حوزه اصلی و ۶۰ حوزه فرعی برای ۲۸ شهرستان خراسان رضوی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و یک حوزه اصلی در مشهد و مابقی حوزههای فرعی در شهرستانها برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری در نظر گرفتهشده است.
مشارکت مردم خراسان رضوی از میانگین کشوری بیشتر است
وی گفت: میانگین مشارکت مردم استان در انتخابات نهمین دوره از مجلس شورای اسلامی ۶۷ درصد واجدین شرایط بود که از میانگین کشوری دو درصد بیشتر است.
وی خاطرنشان کرد: درصد حضور مردم خراسان رضوی در عرصه سیاسی بهویژه در انتخابات ملی همیشه فراتر از میانگین کشوری بوده بهطوریکه در ۱۱ دوره انتخابات ریاست جمهوری حضور مردم خراسان رضوی در انتخابات با میانگین ۷۷ درصد از کل واجدین شرایط از میانگین کشوری بیشتر بود.
چهار میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در خراسان رضوی واجد شرایط رأی هستند
وی ادامه داد: خراسان رضوی با شش میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارای ۱۸ کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی و شش نمایندگی مجلس خبرگان رهبری است و چهار میلیون و ۲۰۰ هزار نفر واجد شرایط رأی دادن در استان هستند.
وی افزود: میزان واجدین شرایط رأی دادن در این استان در مقایسه با دوره پیشین انتخابات حدود ۱۶ درصد افزایش داشته است.
وی بیان کرد: قریب به چهار هزار شعبه اخذ رأی در خراسان رضوی پیشبینیشده و هزار عوامل اجرایی، نزدیک به هشت هزار نیروی خدماتی در انتخابات خدماترسانی میکنند
ویگفت: پیشبینی میشود بیش از ۵۰۰ داوطلب برای به دست آوردن کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی در خراسان رضوی رقابت کنند که تاکنون بیش از ۳۵۰ نفر اعلام آمادگی کرده و فعالیتهای اجتماعی خود را آغاز کردهاند که این تعداد ۴۰ درصد گرایش اصولگرایی، ۲۵ درصد گرایش اصلاحطلبی و ۳۵ درصد گرایش اعتدالی، مستقل یا منفرد دارند.
معاون استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در انتخابات نهمین دوره از مجلس شورای اسلامی ۳۷۷ نفر از استان برای ۱۸ کرسی نمایندگی داوطلب شدند که ۷۵ نفر از سوی هیئتهای اجرایی و نظارت رد صلاحیت و ۵۴ نفر عدم احراز صلاحیت شدند و درنهایت ۲۲۸ نفر در انتخابات شرکت کردند.
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