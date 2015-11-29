به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان عصر روز دوشنبه در هفته سیزدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور و دیدار مقابل پدیده مشهد، به دنبال کسب پیروزی و ارتقای جایگاه خود در جدول ردهبندی لیگ برتر است.
این تیم اصفهانی از ساعت ۱۵ روز دوشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان در شرایطی میزبان پدیده مشهد است که به میزان قابل توجهی، به سه امتیاز این مسابقه احتیاج دارد.
سبزپوشان اصفهان که در دیدارهای اخیر خود در مسابقات لیگ برتر عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشتند، در آخرین دیدار خود در مسابقات لیگ برتر به تساوی دست پیدا کردند.
البته تساوی در این دیدار نیز باعث سقوط ذوبآهن نشد و این تیم اصفهانی همچنان در بین تیمهای بالای جدولی لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور قرار دارد.
ذوبآهن روز دوشنبه در شرایطی با پدیده دیدار میکند که به خوبی میداند این تیم قعر جدولی برای کسب امتیاز به مصاف ذوبآهن میآید.
شاگردان یحیی گلمحمدی سهشنبه هفته گذشته و در دیداری بسیار سخت، مقابل سپاهان اصفهان به برتری رسیدند تا خود را در فینال جام حذفی ببینند.
این تیم اصفهانی که در لیگ برتر نیز عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشته، حالا روحیه بسیار خوبی دارد تا در ادامه مسابقات نیز، به عنوان یک تیم مدعی خود را به اثبات برساند.
از سوی دیگر، تیم پدیده مشهد که در لیگ امسال نتوانسته امتیازات را به خوبی کسب کند، حال تلاش میکند که مقابل ذوبآهن اصفهان، این ناکامی را جبران کند.
به هر حال ذوبآهن که روی زمین فوتبال کرده و همواره عملکرد خوبی از خود به نمایش میگذارد، باید در دیدار پیش از تعطیلات خود، سه امتیاز را کسب کرده تا با امتیاز راهی تعطیلات شود.
غیبت سه بازیکن ذوبآهن مقابل پدیده مشهد
تیم ذوبآهن اصفهان در دیدار روز دوشنبه خود مقابل پدیده مشهد، سه بازیکن اصلی خود را به دلیل مصدومیت در اختیار نخواهد داشت.
این تیم اصفهانی در این بازی مهرداد قنبری، محمد نژاد مهدی و محمدرضا عباسی را به دلیل مصدومیت در اختیار نخواهد داشت و باید دید آیا میتواند سه امتیاز حساس مسابقه را ازآن خود کند یا خیر.
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