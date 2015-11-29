موافقت بانک توسعه آسیایی با اعطای وام ۸۰۰ میلیون دلاری به پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان»، «طارق باجوه» معاون وزارت اقتصاد پاکستان و «وارنر لیپیج» نماینده بانک توسعه تعاون آسیایی قرارداد اعطای وام ۸۰۰ میلیون دلاری را در «اسلام آباد» امضا کردند.

دراین جلسه «اسحاق دار» وزیرخزانه داری پاکستان و نمایندگانی از بلژیک، نروژ و استرالیا نیز حضورداشتند.

وزیر خزانه داری پاکستان با بیان اینکه در مجموع سه توافقنامه بین پاکستان و بانک توسعه تعاون به امضا رسیده است گفت: در هفته آتی پاکستان این وام را دریافت می کند و با دریافت این وام بودجه بانک مرکزی به ۱۵.۹ میلیارد دلار می رسد.