  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۸ آذر ۱۳۹۴، ۹:۰۵

موافقت بانک توسعه آسیایی با اعطای وام ۸۰۰ میلیون دلاری به پاکستان

موافقت بانک توسعه آسیایی با اعطای وام ۸۰۰ میلیون دلاری به پاکستان

بانک توسعه آسیایی با اعطای وام ۸۰۰ میلیون دلاری به پاکستان برای انجام اصلاحات اقتصادی و مبارزه با بلایای طبیعی موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان»، «طارق باجوه» معاون وزارت اقتصاد پاکستان و «وارنر لیپیج» نماینده بانک توسعه تعاون آسیایی قرارداد اعطای وام ۸۰۰ میلیون دلاری را در «اسلام آباد» امضا کردند.

دراین جلسه «اسحاق دار» وزیرخزانه داری پاکستان و نمایندگانی از بلژیک، نروژ و استرالیا نیز حضورداشتند.

وزیر خزانه داری پاکستان با بیان اینکه در مجموع سه توافقنامه بین پاکستان و بانک توسعه تعاون به امضا رسیده است گفت: در هفته آتی پاکستان این وام را دریافت می کند و با دریافت این وام بودجه بانک مرکزی به ۱۵.۹ میلیارد دلار می رسد.

کد مطلب 2982083

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها