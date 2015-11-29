رئیس مجلس شورای اسلامی وارد ایلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی صبح یکشنبه به منظور بررسی نحوه خدمات رسانی به زائران اربعین در پایانه مرزی مهران وارد فرودگاه شهدای شهر ایلام شد.

جمعی از مسئولان کشوری، رئیس مجلس شورای اسلامی را در این سفر همراهی می کنند.

وی در بدو ورود به ایلام مورد استقبال مسئولان استان ایلام از جمله امام جمعه ایلام، استاندار، نمایندگان و...قرار گرفت.

طی یک هفته گذشته بیش از ۷۰۰ هزار زائر از مرز مهران تردد داشته و به طور میانگین روزانه ۱۰۰ هزار زائر از مرز مهران تردد کرده اند.

مرز بین المللی مهران در ۹۰ کیلومتری جنوب استان ایلام کانون اصلی و مهم تردد زوار سوگوار حسینی به عتبات عالیات است.

سال گذشته در ایام منتهی به اربعین بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار زائر عزادار برای شرکت در آیین های سوگواری و زیارت عتبات عالیات از این مرز به کشورعراق سفر کردند که پیش بینی می شود، این میزان اربعین امسال تا دو میلیون نفر افزایش یابد.