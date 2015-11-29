۴۴حلقه چاه سرایان مسدود شد/ اضافه برداشت از منابع آبی دشت ممنوعه

حسین امامی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت آبی محدوده مطالعاتی سرایان اظهار کرد: در حال حاضر تعداد ۱۹۹ رشته قنات در این محدوده مطالعاتی وجود دارد که ۶.۷۵ میلیون مترمکعب آب از این قنوات برداشت میشود.
وی تعداد چاههای عمیق این محدوده را ۱۸۱ حلقه عنوان کرد و گفت: حجم آب استحصالی از این چاهها بالغ بر ۷۶.۷۱ میلیون مترمکعب است.
به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان جنوبی علاوه بر این تعداد هم اکنون تعداد ۵۴ چاه نیمه عمیق در سرایان وجود دارد که ۲.۲۱ میلیون مترمکعب آب از این چاهها برداشت میشود.
کسری ۸۶.۸۴ میلیون مترمکعبی در مخازن آبی سرایان
امامی همچنین از وجود ۱۰۸ چشمه در محدوده مطالعاتی سرایان خبر داد و گفت: حجم آب استحصالی از این چشمهها بالغ بر ۱.۷۳ میلیون مترمکعب است.
وی با بیان اینکه محدوده مطالعاتی سرایان یکی از محدودههای ممنوعه بحرانی استان است، بیان داشت: در حال حاضر مخازن منطقه با کسری ۸۶.۸۴ میلیون مترمکعبی مواجه است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان جنوبی به نتایج استفاده بیرویه از آب های زیرزمینی این محدوده اشاره کرد و افزود: اضافه برداشتها از این منطقه سبب نشست زمین و از بین رفتن اراضی مستعد کشاورزی در دشت سرایان شده است.
۴۴ حلقه چاه در دشت سرایان مسدود شد
امامی با بیان اینکه در راستای جلوگیری از اضافه برداشتها از منابع آب زیرزمینی سرایان تاکنون ۴۴ حلقه چاه در این محدوده مسدود شده است، عنوان داشت: با مسدود شدن این چاهها بالغ بر چهار میلیون و ۸.۹ هزار مترمکعب آب صرفهجویی شده است.
وی، نصب کنتور هوشمند بر روی چاههای کشاورزی را یکی دیگر از اقدامات انجامشده در راستای جلوگیری از اضافه برداشتها از منابع آبی برشمرد و افزود: در حال حاضر تعداد ۱۳۲ حلقه چاه کشاورزی برقی در محدوده مطالعاتی سرایان وجود دارد که تاکنون کنتور هوشمند در ۱۱۹ حلقه از این چاه ها نصب شده است.
به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان جنوبی تاکنون در ۹۰ درصد چاههای کشاورزی منطقه سرایان کنتور هوشمند نصب شده است.
امامی به بارندگی های پاییزه در استان اشاره کرد و گفت: باوجوداین بارندگیها میزان ورودی به سدهای استان صفر بوده است چراکه هیچ بارندگی سیلابی در استان نداشتهایم.
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