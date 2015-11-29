سعید مرتضوی با اطلاع قاضی به کربلا رفت

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۵ آبان ماه سال جاری بود که سعید مرتضوی برای پاسخگویی به اتهامات وارده و شکایت گروه عباس پالیزدار و مصطفی ترک همدانی و محمود عطار در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری حاضر شد.

بعد از چند روز مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای همراهی موکبی که داریم راهی کربلا هستم. خروج سعید مرتضوی از ایران و ورود به عراق در حالی رسانه ای شد که برخی از نمایندگان مجلس عنوان کردند که احتمال فرار سعید مرتضوی می رود.

سیدحسین دهدشتی، نماینده آبادان اعلام کرد: تا آنجایی که من اطلاع دارد مرتضوی به‌علت اتهامات اقتصادی ممنوع الخروج بوده و طبیعتا نمی‌توانست از کشور خارج شود، حال معلوم نیست که وی چگونه و بر اساس چه ضابطه‌ای از کشور خارج شده است.

محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس هم گفته است: مرتضوی با توجه به محکومیت کیفری که دارد و اینکه حکم وی هنوز اجرا نشده نباید از کشور خارج می شد و این کار خلاف قانون است.

در این میان عباس پالیزدار شاکی پرونده مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: قطعا با توجه به محکومیتی که مرتضوی دارد وثیقه مورد نظر از وی اخذ شده است. همچنین در آخرین جلسه دادگاه هم خطاب به قاضی گفت: اگر اجازه دهید من عازم کربلا هستم و این سفر با اطلاع قاضی پرونده بوده است.