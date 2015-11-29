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۸ آذر ۱۳۹۴، ۸:۵۱

با حضور هیئات مذهبی و دسته جات عزاداری؛

اجتماع بزرگ اربعین حسینی در کرمانشاه برگزار می شود

اجتماع بزرگ اربعین حسینی در کرمانشاه برگزار می شود

کرمانشاه- مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: اجتماع بزرگ اربعین حسینی با حضور هیئات مذهبی و دسته جات عزاداری در کرمانشاه برگزار می شود.

عباس سروری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اجتماع بزرگ اربعین حسینی راس ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه هفته جاری با حضور هیئات مذهبی، دسته جات عزاداری و خیل مشتاقان و دلشیفتگان اباعبدالله الحسین (ع) مقابل مسجد جامع شهر کرمانشاه برگزار می شود.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با تسلیت به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی گفت: امیدواریم مردم بار دیگر برای خلق حماسه‌ای جاویدان در این مراسم، پرشور حضور به هم رسانند و اجتماعی بی‌نظیر را به نمایش بگذارند.

سروری خواستار اتحاد و انسجام هیئات و دسته جات عزاداری  کرمانشاه در روز اربعین شد و گفت: از عزاداران تقاضا داریم به صورت منسجم و واحد در مقابل مسجد جامع گرد هم آیند تا شاهد پراکندگی دسته جات و عزاداران نباشیم.

وی در ادامه راهپیمایی اربعین را حماسه ای بزرگ و جهانی دانست و گفت: اجتماع بزرگ اربعین نمایش وحدت شیعیان جهان است و مردم کرمانشاه همچون سالهای گذشته مهمانواز و پذیرای زائران ابا عبدالله الحسین(ع) هستند.

سروری در پایان افزود: بسیاری از تکایا، حسینیه‌ها، مساجد و نمازخانه ها در کرمانشاه جهت پذیرایی و اسکان زوار در نظر گرفته شده و امیدواریم شرایط به گونه ای فراهم شود تا به هنگام بازگشت زوار نیز با مهربانی و سخاوت پذیرای این عزیزان باشیم.

کد مطلب 2982098

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