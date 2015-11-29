حضور ایران در منطقه آسیای مرکزی به طور رسمی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، بنا به درخواست کمیته ملی المپیک و در حاشیه میزبانی اجلاس شورای المپیک آسیا در تهران و پیگیری رسمی در نشست شورای المپیک آسیا درعشق آباد، انتقال ورزش ایران از غرب آسیا و حضور در زون آسیای مرکزی طی نامه ای به رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان رسما ابلاغ گردید.



در متن نامه حسین المسلم مدیر کل شورای المپیک آسیا خطاب به شیخ طلال فهد الصباح رئیس فدراسیون غرب آسیا آمده است:

از : شورای المپیک آسیا

به: جناب شیخ طلال فهد الصباح

ریاست محترم فدراسیون غرب آسیا

لطفا مراتب تقدیر و تشکر شورای المپیک آسیا را بپذیرید ضمن آنکه این افتخار را دارم که به اطلاعتان برسانم که طی برگزاری سی و چهارمین مجمع عمومی شورای المپیک آسیا مورخ ۱۵ و ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۵ درعشق آباد، اجماعا تصمیم برآن شدکه کمیته ملی المپیک افغانستان از منطقه جنوب آسیا و کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران از منطقه غرب آسیا به منطقه آسیای مرکزی منتقل شوند.

باعث کمال امتنان خواهد بود اقدامات لازم برای خارج نمودن کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران از منقطه غرب آسیا انجام شود.

با تشکر

حسین المسلم

مدیرکل شورای المپیک آسیا



همچنین رئیس فدراسیون غرب آسیا در پاسخ به این نامه مبنی بر تغییر زون ایران از غرب آسیا به آسیای مرکزی با ارسال نامه ای به کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان آورده است:

از: فدراسیون بازیهای غرب آسیا

موضوع: تغییرات ایجاد شده از سوی شورای المپیک آسیا درکشورهای منطقه غرب آسیا

به: آقای کیومرث هاشمی

رییس کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه ارسالی شورای المپیک آسیا در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵(رونوشت آن ضمیمه است)که خود گواه امر میباشد، اینجانب به نمایندگی ازخود ونیز فدراسیون بازیهای غرب آسیا این فرصت را مغتنم شمرده و مراتب تقدیر و تشکر خود را از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران بخاطر حضور موفقیت آمیز و مشارکت گسترده ای که طی سالهای اخیردر فعالیتهای فدراسیون بازیهای غرب آسیا داشته است، ابراز می نمایم.

مطمئن هستیم که پیوستن کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران به منطقه آسیای مرکزی تاثیر مثبتی بر ورزش منطقه آسیای مرکزی خواهد داشت.

مجددا از شما سپاسگزارم و برای شما و ورزش ایران پیشرفت،موفقیت و کامیابی آرزومندم.

با تشکر

شیخ دکتر طلال فهد الاحمد الصباح

رییس فدراسیون بازیهای غرب آسیا

بدین ترتیب حضور ورزش ایران از غرب آسیا به زون آسیای مرکزی بطور رسمی به کمیته ملی المپیک کشورمان ابلاغ گردید.