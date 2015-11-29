به گزارش خبرنگار مهر، مسعود روحانی شامگاه شنبه در نشست هم اندیشی ورزش بانوان شهرستان کامیاران، اظهار داشت: توجه به ورزش در شهرستان کامیاران یکی از اولویت هاست و در همین راستا باید به ورزش بانوان به صورت تخصصی نیز توجه ویژه صورت گیرد.

وی بر افزایش مشارکت و فعال سازی بانوان در حوزه های مختلف تأکید کرد و گفت: فعال بودن حوزه ورزش بانوان جامعه را از آسیب های اجتماعی دور می کند و به همین دلیل باید از تمامی ظرفیت های در اختیار این حوزه به خوبی بهره برداری شود.

فرماندار شهرستان کامیاران افزود: نیمی از جمعیت شهرستان کامیاران را بانوان تشکیل می دهند و باید تدابیر و شرایط مناسبی برای ورزش همگانی و قهرمانی این قشر اندیشه شود.

روحانی در پایان به حمایت های خود از ورزش بانوان اشاره کرد و اظهار داشت، فرمانداری کامیاران با هماهنگی اداره ورزش و جوانان شهرستان حمایت های لازم را در حوزه های قهرمانی و همگانی ورزش بانوان انجام خواهد داد.

عهدیه دولت آبادی رئیس گروه ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان نیز در این جلسه گفت: هدف از برگزاری این چنین نشست هایی بیان نقطه نظرات نایب رئیسان هیئت های ورزشی، ساماندهی ورزش بانوان و پیکیری مسائل و مشکلات ورزش آنها است.

وی افزود: برگزاری جلسات و بررسی مشکلات ورزش بانوان مختص شهرستان کامیاران نبوده که این امر در سال جاری در شهرستان های دیگر نیز بر پا خواهد شد و در راستای اعتلای ورزش بانوان در استان از نقطه نظرات و راهکارهای آنان استفاده خواهیم کرد.

دولت آبادی اظهار داشت: گروه ورزش بانوان با کمک هیئت های ورزشی استان دوره های آموزشی مربیگری و داوری و دوره های ارتقاء را در طول سال برگزار می کند تا ورزش بانوان به سمت علمی پیش برود.

وی گفت: حوزه ورزش بانوان در اداره کل ورزش و بانوان کردستان در راستای توجه بخش بانوان در طول سال به شهرستان ها سفر خواهد کرد و مسائل و مشکلات این بخش را از نزدیک مورد بررسی قرار خواهد داد.

در جریان برگزاری این نشست که با حضور جمعی از بانوان ورزشکار و نواب رئیسان هیئت های ورزش شهرستان کامیاران برگزار شد، آنها نیز به بیان دیدگاه های خود در راستای توسعه ورزش بانوان پرداخته و مهمترین مشکلات این بخش را اعلام کردند.