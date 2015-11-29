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۸ آذر ۱۳۹۴، ۹:۰۳

فرماندار کامیاران:

توسعه ورزش بانوان زمینه‌ساز کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه است

توسعه ورزش بانوان زمینه‌ساز کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه است

سنندج - فرماندار شهرستان کامیاران توجه به ورزش بانوان را بهترین فرصت در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود روحانی شامگاه شنبه در نشست هم اندیشی ورزش بانوان شهرستان کامیاران، اظهار داشت: توجه به ورزش در شهرستان کامیاران یکی از اولویت هاست و در همین راستا باید به ورزش بانوان به صورت تخصصی نیز توجه ویژه صورت گیرد.

وی بر افزایش مشارکت و فعال سازی بانوان در حوزه های مختلف تأکید کرد و گفت: فعال بودن حوزه ورزش بانوان جامعه را از آسیب های اجتماعی دور می کند و به همین دلیل باید از تمامی ظرفیت های در اختیار این حوزه به خوبی بهره برداری شود.

فرماندار شهرستان کامیاران افزود: نیمی از جمعیت شهرستان کامیاران را بانوان تشکیل می دهند و باید تدابیر و شرایط مناسبی برای ورزش همگانی و قهرمانی این قشر اندیشه شود.

روحانی در پایان به حمایت های خود از ورزش بانوان اشاره کرد و اظهار داشت، فرمانداری کامیاران با هماهنگی اداره ورزش و جوانان شهرستان حمایت های لازم را در حوزه های قهرمانی و همگانی ورزش بانوان انجام خواهد داد.

عهدیه دولت آبادی رئیس گروه ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان نیز در این جلسه گفت: هدف از برگزاری این چنین نشست هایی بیان نقطه نظرات نایب رئیسان هیئت های ورزشی، ساماندهی ورزش بانوان و پیکیری مسائل و مشکلات ورزش آنها است.

وی افزود: برگزاری جلسات و بررسی مشکلات ورزش بانوان مختص شهرستان کامیاران نبوده که این امر در سال جاری در شهرستان های دیگر نیز بر پا خواهد شد و در راستای اعتلای ورزش بانوان در استان از نقطه نظرات و راهکارهای آنان استفاده خواهیم کرد.

دولت آبادی اظهار داشت: گروه ورزش بانوان با کمک هیئت های ورزشی استان دوره های آموزشی مربیگری و داوری و دوره های ارتقاء را در طول سال برگزار می کند تا ورزش بانوان به سمت علمی پیش برود.

وی گفت: حوزه ورزش بانوان در اداره کل ورزش و بانوان کردستان در راستای توجه بخش بانوان در طول سال به شهرستان ها سفر خواهد کرد و مسائل و مشکلات این بخش را از نزدیک مورد بررسی قرار خواهد داد.

در جریان برگزاری این نشست که با حضور جمعی از بانوان ورزشکار و نواب رئیسان هیئت های ورزش شهرستان کامیاران برگزار شد، آنها نیز به بیان دیدگاه های خود در راستای توسعه ورزش بانوان پرداخته و مهمترین مشکلات این بخش را اعلام کردند.

کد مطلب 2982108

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