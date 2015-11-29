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۸ آذر ۱۳۹۴، ۹:۱۹

سروزیر ایالت «پنجاب» پاکستان وارد انگلیس شد

سروزیر ایالت «پنجاب» پاکستان وارد انگلیس شد

«شهباز شریف» سروزیر ایالت پنجاب پاکستان در سفری رسمی در جهت مبارزه با تروریسم و افزایش همکاری های اقتصادی با انگلیس وارد «لندن» پایتخت این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، سروزیر ایالت پنجاب به محض ورود به لندن در گفتگو با رسانه ها بیان کرد: در مبارزه با ترویسم هدف نظامیان و غیر نظامیان یکسان است.

وی در ادامه بیان کرد: عملیات «ضرب عضب» همچنان به قوت خود باقی است و این عملیات در راستای مبارزه با تروریسم تا حدود زیادی موفق بوده است.

وی افزود: فعالیت های اقتصادی پاکستان همچنان در حال اجراست و تا سال ۲۰۱۷ هزاران مگاوات برق وارد سیستم انرژی این کشور خواهد شد.

شهباز شریف همچنین بیان کرد: برنامه ریزی برای برق رسانی به مناطق مختلف پاکستان و غلبه بر بحران انرژی با نظارت «نواز شریف» نخست وزیر این کشور انجام خواهد شد.

 وی در پایان اظهار داشت که هدف از این سفر افزایش روابط دوجانبه پاکستان و انگلیس در بخش های آموزش، بهداشت، انرژی و اقتصاد است.

کد مطلب 2982114

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