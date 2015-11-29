به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موسسه فناوری ماساچوست MIT موفق به ساخت دستگاهی با نام KickSoul شده اند که به کاربرانش اجازه می دهد با استفاده از حرکات پا و به صورت بی سیم به کنترل دستگاه های الکترونیکی پرداخت.

محققان با استفاده از این روش برخی از قطعات الکترونیکی را به وسط کفی های زیرسازی دوخته اند. این لوازم الکترونیکی از یک رایانه کوچک Arduino ، ماژول بلوتوث و همینطور واحد اندازه گیری اینرسی ۶-axis IMU شش محوره و متشکل از یک شتاب سنج و ژیروسکوپ هستند. IMU، تمامی حرکات کاربر را ضبط کرده و به Arduino منتقل می کند.

با استفاده از این گجت می توان به روشن کردن چراغ ها در زمانی که هر دو دست کاربران مملوء از کیسه های مواد غذایی است یا دسترسی بهتر به عملکرد یک گوشی با صفحه نمایشی بزرگ را اشاره کرد.