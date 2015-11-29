باتری سدیم یونی ویژه سیستمهای موبایل ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استفاده از باتری های قابل شارژ لیتیومی موجب شده تا صنعت تجهیزات الکترونیکی نظیر سیستم های همراه رونق چشمگیری پیدا کند اما ساخت این دسته از باتری ها به جهت محدود بودن لیتیوم و هزینه های مربوط به آن به تدریج به فرآیندی چالشی تبدیل می شود.

اکنون گروهی از محققان در فرانسه به سراغ ماده دیگری رفته اند که به وفور در زمین یافت می شود: سدیم. این نمک شناخته شده از نظر قیمت نیز نسبت به لیتیوم برتری دارد.

آنها توانسته اند برای نخستین بار در جهان باتری در حد استاندارد "۱۸۶۵۰" تولید کنند که در آن از یونهای سدیم استفاده شده است. این همان ساختار شناخته شده باتری هایی است که در رایانه های همراه، چراغ قوه های LED و حتی خودروی برقی مدل S شرکت تسلا موتورز دیده می شود.

این نوآوری در مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه ارایه شده است. یکی از این محققان می گوید: باتری سدیم یونی که امروز از آن رونمایی شد دقیقا الهام گرفته شده از فناوری باتری های لیتیوم یونی است.

به بیان دیگر، مانند یونهای لیتیوم در باتری های لیتیوم یونی، یونهای سدیم از یک الکترود به الکترود دیگری از طریق مایع مخصوص عبور می کنند که در خلال فرآیند شارژ تغییری در مواد به کار رفته در ساختار باتری نیز ایجاد نمی شود.

محققان فرانسوی ساختار مواد به کار رفته در این نوآوری را محرمانه نگاه داشته اند اما مدل پیش ساخته آنها امیدوار کننده بوده است.