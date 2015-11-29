سمينار بين المللی هندسه و توپولوژی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز بیدآباد، دبیر هشتمین كنفرانس هندسه و توپولوژی و استاد دانشكده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیركبیر درخصوص جزئیات برنامه های این كنفرانس گفت: دو روز نخست همایش به برگزاری چهار كارگاه آموزشی تخصصی هندسه و توپولوژی اختصاص خواهد داشت كه مدرسان این كارگاه ها از استادان كشورهای آلمان، فرانسه، روسیه و ایران خواهند بود.

وی با اشاره به محورهای همایش هندسه و توپولوژی اظهار داشت: این كنفرانس بین المللی در چندین محور اصلی شامل هندسه «فینسلر»، «شار ریچی» و کاربردهای آن، سیستم های دینامیکی، کاربردهای هندسه، هندسه مختلط ، هندسه «ریمانی»، هندسه «شبه ریمانی»، هندسه «فیزیک»، هندسه «الجبروئید»، گروه های «لی و جبرهای لی»، «توپولوژی جبری»، «توپولوژی عمومی»، «هندسه متریک»، «هندسه تماسی»، «هندسه جبری»، «آنالیز روی منیفلدها»، هندسه «همتافته» برگزار می شود.

وی تاریخ ارائه مقاله و سخنرانی های كلیدی كنفرانس هندسه و توپولوژی را از ۲۴ تا ۲۶ آذرماه اعلام كرد و گفت: حدود ۱۱۰ مقاله منتخب از سوی كمیته داوران در طول سه روز به صورت سخنرانی شفاهی یا مقاله به شركت كنندگان ارائه خواهد شد.

استاد دانشگاه صنعتی امیركبیر خاطرنشان كرد: صاحبنظران و محققانی از كشورهای آلمان، فرانسه، روسیه، مجارستان، ایران و احتمالا هندوستان به صورت سخنرانی، ارائه مقاله خواهند داشت.

هشتمین سمینار بین المللی هندسه و توپولوژی به همت دانشگاه صنعتی امیركبیر و با همكاری انجمن ریاضی ایران و تعدادی از دانشگاه های كشور برگزار می شود.