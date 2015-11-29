مبلغان مردم را با آثار وقف آشنا کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید‌هاشم حسینی‌بوشهری روز گذشته ۷ آذرماه در همایش بزرگ مبلغان اعزامی سازمان اوقاف به مناطق مختلف کشور در دهه آخر صفر که در مجتمع فرهنگی و آموزشی امامزاده سید علی (ع) برگزار شد، ضمن عرض تسلیت به مناسبت اربعین حسینی، اظهار کرد: درک نیاز‌ها و اقدام در راستای برآوردن آنها فعالیت مهمی به شمار می‌رود.

وی افزود: مبلغان سفیران حوزه‌های علمیه هستند از همین رو باید در راستای آگاهی مردم با احکام و نیازهای روز جامعه که مطلوب دین و شرعیت است، فعالیت کنند.

حسینی‌بوشهری با اشاره به اینکه حوزه‌های علمیه با مشکلات خاص خود اداره می‌شود گفت: در گذشته در حوزه‌های علمیه شهریه وجود نداشت و بیشتر درآمد طلاب از سوی موقوفات بود.

وی بیان کرد: امروز همکاری مناسبی میان سازمان اوقاف و امور خیریه و حوزه‌های علمیه وجود دارد و طلاب باید از ظرفیت تبلیغ برای گسترش وقف در جامعه بهره‌مند شوند.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور با اشاره به اینکه مبلغان گزارشی از فعالیت خود در راستای وقفیات حوزه‌های علمیه ارائه کنند، گفت: مبلغان باید آگاهی‌های لازم را در خصوص آثار و برکات وقف به مردم ارائه کنند

مدیر حوزه‌های علمیه کشور با اشاره به اینکه امروز شرایط ما با گذشته متفاوت است، گفت: انجام فعالیت‌های گذشته بد نیست اما باید فعالیت‌های خود را با نیازهای روز جامعه منطبق کنیم.

حسینی‌بوشهری تصریح کرد: جنگ ابزارآلات خاص خود را نیاز دارد، امروز ایران در زمینه ابزار آلات جنگی پیشرفته است و توانایی‌های خود را به جهان ثابت کرده است.

وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب نیازهای کشور را به مردم و مسئولان گوشزد می‌کنند، گفت: اگر نیازسنجی در حوزه اقتصاد صورت بگیرد به طور قطع نیازمند دیگر کشورهای جهان نخواهیم بود.

حسینی بوشهری با اشاره به فعالیت شورای سیاست‌گذاری تبلیغ گفت: باید تدبیر جدیدی برای تبلیغ مناسب و آشنایی جوانان با احکام دین اندیشید.

حسینی بوشهری تاکید کرد: مبلغان برای تبلیغ دین باید آموزش‌های خاصی ببینند و از سوی دیگر باید به سخنانی که می‌گویند ایمان داشته باشند.

وی بیان کرد: مبلغان برای تبلیغ دین باید مطالعه داشته باشند، برخی مبلغان می‌گویند برای موضوع خاص مطالعه نکرده‌ایم که این اشتباه است، برای هر بار منبر رفتن باید طلاب مطالعات بسیاری داشته باشند.

وی یادآور شد: طلاب باید اخلاص داشته باشند و فعالیت‌های که در جامعه انجام می‌دهند باید برای جلب رضایت الهی باشد.امروز داعشیان بر اساس باور و اعتقاد خود در میدان مبارزه می‌جنگند از همین رو ما نیز باید بر اساس باور و اعتقاد خود احکام الهی را در بین مردم تبلیغ کنیم.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور با اشاره به اینکه مبلغان باید به لباس روحانیت خود افتخار کند گفت: هیچ پیامبری به اندازه پیامبراکرم (ص) مورد آزار قرار نگرفته است.

حسینی بوشهری با اشاره به اینکه امروز مفاسد اجتماعی در جامعه بسیار زیاد است گفت: باید آسیب‌ها شناسایی شوند تا راهکارهای اساسی برای حل این آسیب‌ها را تدبیر کرد.

مدیر حوزه‌های علمیه خاطرنشان کرد: جوانان امروز بیش از همه اقشار جامعه در معرض آسیب‌ و فساد هستند از همین رو باید به هر طریقی در مراکزی که جوانان فعال هستند ورود پیدا کرد تا آنان را با اقدامات شوم دشمنان آشنا کنیم.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور با اشاره به اینکه مخاطبان امروز با مخاطبان دیروز تفاوت دارند گفت: طلاب برای توفیق در امر تبلیغ دین باید مطالعه داشته باشند.