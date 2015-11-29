بیش از ۹ هزار وقف از سال ۹۰ تاکنون توسط مردم به ثبت رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین احمد شرفخانی ظهر دیروز در همایش مبلغین اعزامی دهه آخر صفر که در قم برگزار شد، با بیان اینکه طلاب و مبلغان باید نسبت به اهمیت جایگاه مجلس خبرگان رهبری در جامعه سخن بگویند، اظهار داشت: برگزاری همزمان انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی زمینه کاهش اهمیت مجلس خبرگان رهبری نشود و در حاشیه قرار نگیرد چون انتخابات خبرگان رهبری بسیار مهم است که مبلغان وظیفه دارند این موضوع رابرای مردم تشریح کنند.

شرفخانی با اشاره به هجمه‌های دینی دشمن و لزوم مقابله با آن بیان کرد: همان‌گونه که رهبر انقلاب تاکید کردند، دشمن در راستای نفوذ به کشورمان فعالیت می‌کند و برنامه‌ریزی انجام می‌دهد که طلاب باید در این زمینه روشنگری کنند.

وی با بیان اینکه احیای موقوفات حوزه‌های علمیه یکی از موضوعات مهمی است که سازمان اوقاف به آن تاکید دارد، عنوان کرد: از ابتدای انقلاب تا سال ۸۹ بیش از ۶ هزار وقف صورت گرفته و از سال ۹۰ تاکنون نیز بیش از ۹ هزار وقف توسط مردم انجام شده که این موضوع نشان می‌دهد مردم به امر وقف اعتقاد ویژه‌ای پیدا کردند.