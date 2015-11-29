عزم معلمان اردبیل برای بازخوانی قرآن/ تفسیر معرفت از منزل تا مسجد

خبرگزاری مهر- گروه استانها: ۳۷ سال قبل تعدادی از معلمان اردبیلی در اقدامی خودجوش جلسات تفسیر قرآن را تشکیل دادند که گذر زمان از شکوه آن نکاست و این نهضت با افزایش چشمگیر اعضا همچنان تداوم دارد.
سال ۱۳۵۷ در روزهای جشن آزادی و استقلال تعدادی از فرهنگیان اردبیل گردهم آمدند تا غبار نشسته بر روی قرآنهای جامانده در قفسه کتابخانهها و کنج و طاقچهها را بتکانند. باتجربه انقلاب اسلامی اذهان عمومی آمادگی لازم برای مطالعه و فهم عمیقتر مفاهیم اسلامی را پیداکرده بود و همین عناصر موجب شد تعدادی از معلمان ادبیات، بینش اسلامی، قرآن و سایر دروس اقدام به تشکیل جلسات تفسیر قرآن کنند.
جلساتی که تداوم آن تا به امروز خود گواه عطش زائدالوصف در ادراک و لمس آموزههای دینی است تا جایی که این جلسات از تعداد نفرات انگشتشمار به تعداد قابلتوجهی عضو ثابت رسید و آوازه آن در شهر پیچید.
فرهنگیان در طول نزدیک به چهار دهه نهتنها به هدف خود در راستای ترویج معارف قرآنی دست یافتند بلکه جلسات تفسیر قرآن به یکی از هماندیشیهای هستهای نشر مفاهیم قرآنی تبدیل شد.
تا جایی که این جلسات محل گردهمایی معلمان، فرهیختگان، معتمدان و مسئولان شهری شد و بار دیگر دارالارشاد اردبیل را ورد زبانها ساخت.
بانی این جلسات که خود از معلمان بازنشسته ادبیات و بینش اسلامی است به یاد دارد که در سال پیروزی انقلاب این جلسات با حضور سه چهار تن از معلمان شهر کلید خورد و قرار بود فرصت تبادلنظر و طرح سؤال از مفاهیم قرآنی را برای همین تعداد محدود فراهم سازد.
ایجاد فضای پرسش و پاسخ برای اولین بار
اکبر شاهی در بیان تجربه آغاز به کار این جلسات به خبرنگار مهر گفت: این جلسات با این هدف آغاز به کارکرد که ما بتوانیم آموزههای قرآن را بازخوانی کرده و نسبت به نشر آن اقدام کنیم.
وی افزود: مردم بهتازگی انقلابی بزرگ با تکیهبر آموزههای دین اسلام را پشت سر گذاشته بودند و بر همین اساس بنده به همراه چند تن از معلمان و دبیران این جلسات را تشکیل دادیم تا فرصتی برای بازخوانی قرآن و نهجالبلاغه فراهم شود.
این سبک برگزاری جلسات قرآن متفاوت از جلسات متداول است که معمولاً طرح سؤال بهندرت اتفاق میافتد.امتیاز ویژهای که شاهی برای این جلسات قائل است پرسش و پاسخ و برگزاری دوسویه آن است.
وی در این خصوص اضافه کرد: آقای انوری و سید حاتمی نهجالبلاغه، آقای طالعی قرآن و آقای اظهری نحو تدریس میکنند؛ اما در طول جلسه هرکسی سؤالی داشته باشد در ابتدا سؤال وی پاسخ میگیرد و سپس جلسه ادامه پیدا میکند.
به گفته شاهی این سبک برگزاری جلسات قرآن متفاوت از جلسات متداول است که معمولاً طرح سؤال بهندرت اتفاق میافتد.
این معلم پیشکسوت ثمره این شیوه را که برآمده از ذوق معلمان تشکیلدهنده جلسه است دلیلی بر تقویت بیشازپیش قرآن و آموزش صحیح حضار میداند.
تا جایی که همین جذابیتها موجب شده است تعداد اعضای ثابت جلسات از سه نفر به ۱۵۰ نفر افزایش یابد.
قرآنخوانی از منازل تا مساجد
جلسات تفسیر قرآن از منزل شاهی کلید میخورد اما در ادامه و با گذر سالها با افزایش تعداد شرکتکنندگان در مقطعی مسجد تازه شهر سپس فخر و درنهایت قاجاریه مهمان علاقهمندان به درس قرآن میشود.
شاهی به یاد دارد که دورتادور منزل وی علاقهمندان قرآن و نهجالبلاغه به دست مینشستند تا اینکه نهایتاً افزایش اعضا موجب شد استفاده از ظرفیت یکی از مساجد پیشنهاد شود.
جلسات تفسیر قرآن فرهنگیان در حالی در هر جمعه از ساعت ۱۰ الی ۱۳ در محل مسجد قاجاریه برگزار میشود، که در این جلسات چهرههای به نام و مسئولان استانی نیز حضور مییابند.
این جلسات بیتوجه به ظرفیت بانوان نبوده و جلسات مشابهی برای بانوان علاقهمند شکلگرفته است. جلساتی که همسر شاهی در آن حضور دارد و معتقد است یکی از جلسات متفاوت قرآن از منظر آموزش و ترویج است.
روزهای زوج هر هفته درس قرآن، هر سهشنبه تفسیر نهجالبلاغه توسط خانم تمجیدی، هر پنجشنبه دعای کمیل و هر جمعه دعای ندبه بخشی از برنامههای ویژه بانوان در مسجد تازه شهر است.
جلسه قرآن جای سیاسیکاری نیست
در طول این سالها از ظرفیتهای بسیاری برای پربار کردن جلسات استفادهشده است. به گفته شاهی در طول دهههای سپریشده نزدیک به ۴۰ نفر از اعضا به دیار باقی شتافتهاند. چهرهای قرآنی و دینی بسیاری به این جلسات دعوتشده و آموختهاند و یا آموزش دادهاند.
نکته اینجا است که شیوه برگزاری جلسات تفسیر قرآن همان است که در بدو تأسیس به آن تأکید شده بود و بانیان جلسه به حفظ رسالت آن تأکید فراوان دارند.
شاهی میگوید در این جلسات مسئولان استانی و نمایندگان حضور مییابند اما با سیاست کاری نداریم.
وی با ذکر مثالی در خصوص حضور یکی از نمایندگان و طرح برخی مسائل اضافه کرد: در همان مقطع از آن نماینده درخواست شد این مباحث را در جلسات دیگری طرح کند.
این معلم پیشکسوت تأکید دارد که جلسات تفسیر قرآن رسالت خطیری در حفظ و اشاعه مفاهیم قرآنی دارند و باید در این راستا اعضای خود را بهرهمند سازند.
دست خیری از سر اخلاص
درعینحال که جلسات تفسیر قرآن خط قرمزی برای مباحث و شعارهای سیاسی کشیده است، بیتوجه به مشکلات اجتماعی و فرهنگی جامعه نیست. معلمان و مدیران تربیتیافته در این جلسات دستگیری از مستمندان و نیازمندان را تمرین میکنند.
تا جایی که سالانه اقلام حمایتی خریداریشده از سوی اعضای خیر در بین نیازمندان پخش میشود و نزدیک به ۲۰ مورد گازرسانی و آبرسانی ضمیمه کارهای فرهنگی این جلسات بوده است.
جلسات تفسیر قرآن با برگزاری برنامههای فرهنگی در رویدادهای دینی در عین گرامیداشت چنین روزهایی از فرصت رویدادهای خاص برای تداوم نهضت خود بهره میگیرد.
شاهی معتقد است خواندن قرآن و نهجالبلاغه سفارشی است از سوی خداوند و تقویت قرآن تنها از طریق همین گردهماییهای بهدوراز حاشیه امکانپذیر است.
گردهماییهایی که میتواند با شیوههای نو و متناسب با اقتضائات روز برای جوانان بازتعریف شود.
خبرنگار: ونوس بهنود
نظر شما